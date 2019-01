Nominado en ‘Mira Quién Baila’ El Dasa confiesa porqué dejó la música por la tele

"La música está pasando por etapas muy difíciles donde yo prefiero hacerme a un ladito, que se peleen los demás"

Por donde pasa El Dasa se gana no solo el cariño del público, sino también de sus compañeros. Es uno de los artistas más queribles del ambiente y tiene una meta: “Yo se que voy a hacer un artista internacional, muy popular y muy grande, un ejemplo muy grande de la juventud”.

Con 28 años tiene trazada una meta: primero hacerse muy conocido y luego buscar ese éxito musical que lo haga cumplir su sueño. Lo vimos de juez de ‘Nuestra Belleza Latina’, y ahora participando en ‘Mira Quién Baila’, el show de los domingos de Univision, pese a que el médico le dijo que sus lesiones no le recomendaba hacerlo.

En la primera semana quedó nominado junto a su compañera de NBL en el jurado, la modelos plus size, Denise Bidot. Sin embargo, está dispuesto a dar batalla porque asegura que llegó para triunfar.

En exclusiva hablamos con El Dasa, quien confiesa que extraña los escenarios y que aunque le frustra tener que hacer otras cosas que no sea cantar para cumplir sus sueños, entiende que esta carrera es solo de perseverancia y está dispuesto a lograrlo.

Pregunta: Antes de confirmar tu participación necesitabas una autorización médica por tu lesión, ¿te dieron el alta?

El Dasa: A mí me llevaron al doctor, me dijo el doctor que no estaba bien, que necesitaba un procedimiento, que me tenían que sacar células madres de mi cadera… Me puso a mirar videos y no me gustó y no lo quiero hacer. Decidí yo tener disciplina, alimentación y cuidarme sin llegar a eso. No creo que todavía me duela tanto con estos dos desgarros en los tendones, no quiero hacerle tanto caso.

P: Este es tu tercer reality en tu carrera, ¿que es lo que te gusta de participar en este tipo de formato?

E.D.: Yo hago esto porque es mi manera de seguir avanzando, de seguir creciendo como artista. Yo no soy un artista que quiera el éxito de un día para el otro, estoy haciendo una carrera. Yo no es que quiera estar todo el día en un reality, quisiera estar en los escenarios pero es un proceso. La música está pasando por etapas muy difíciles donde yo prefiero hacerme a un ladito, que se peleen los demás mientras yo hago todo esto para hacerme más fuerte, que me quiera más la gente, y que un día me llegue el éxito… De qué sirve que pegue un éxito y que nadie sepa quién soy, es mejor que la gente me conozca…

P:¿Tú crees que el público aún no sabe quién es El Dasa?

E.D.: No sí, bendito Dios, pero no he llegado ni a la mitad. Yo quiero cantar en Argentina, ser un cantante que donde yo me pare digan: “Es El Dasa y es de México, y canta bien, de verdad”… Yo creo que es eso lo que he estado buscando, las oportunidades. De que haga otras coas pues Bendito Dios, me las ofrecen y las hago. Yo no traigo los apoyos que traen otra gente, y eso es lo que tengo que hacer.

P:¿Te frustra eso?

E.D.: Sí, sí me frustra y a veces me da mucha tristeza porque la gente ve números nada más, todo no se puede controlar, pero no ven otra cosa, no ven a la gente que se lo merezca. Cuando alguien comienza hay que apoyarlo, pero yo no me puedo poner contra Sanzón a las patadas, el tiempo lo dirá, así lo entendí después de 6 años.

P:¿Qué es lo que más extrañas del escenario?

E.D.: A mis músicos, a todo lo que es el equipo, somos 25 personas, cada día es una historia diferente, que a alguien se le perdió algo, que alguno se fue con una muchacha… El cantar, el día que me vuelva a subir al escenario dirán: “Ay este güey nació para hacer esto”, para eso soy.

P:¿Cómo tomas la decisión de bajarte del escenario para aceptar seguir haciendo crecer tu imagen?

E.D.: No es nada fácil, más para mí que no empecé. A mí los medios me preguntaban que cuando iba a actuar, y yo no entendía si nunca había manifestado que quería hacerle a eso, pero el pez muere por su propia boca. Yo no quería, no quería confundir al público pero también me di cuenta que la gente me reconoce por la tele, y entonces prefiero eso, porque se que un día el éxito va a llegar, va a llegar la canción que me hará pegar el madrazo, pero mientras tanto.

P: Después de ‘Nuestra Belleza Latina’ la gente comenzó a verte diferente, ¿lo sientes?

E.D.: Pues eso es lo que me gusta que cada programa que hago la gente me conoce más, saben que yo en verdad soy como soy… La televisión me mete hasta la sala de la casas sin pedir permiso, lo único que yo he sentido desde NBL hasta hoy, es de que yo también tengo una parte seria, que lo que hablo lo hablo con conocimiento, causa, porque a mí no me están contratando para hacer reír a nadie, estoy siendo juez. Yo le dije a los productores de que en ‘Nuestra Belleza Latina’ yo respeté que ellas son las artistas, pero en ‘Mira Quién Baila’ el artista soy yo, y agárrense porque ahí vengo a triunfar, no me importa estar nominado, vengo a triunfar.

P:¿Qué le dices a ese gran escenario que te está esperando a ti, el gran cantante?

E.D.: Que lo voy a lograr, nunca en mi vida me he quedado con ganas de hacer lo que yo quiero, yo se que voy a hacer un artista internacional, muy popular y muy grande, un ejemplo muy grande de la juventud… El dinero, la fama es lo de menos, esa es la consecuencia, yo vine a este mundo a ser feliz y a decirles, “Cabrón, si yo puedo como tu no vas a poder”… Yo no vengo ni de familia acomodada, ni de músicos, ni de nada, yo quiero que la gente entienda esa historia que nada es de un día para el otro, sino que tienes que querer lo que haces, creer en ti mismo, pero no hay que apresurarse, es una carrera de perseverancia.

MIRA LO QUE DIJO CUANDO FUE NOMINADO:

Loading the player...