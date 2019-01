Ana Tijoux: “Me preocupa el fascismo, la ignorancia y el racismo en Estados Unidos”

La rapera franco-chilena, quien se prepara para presentar su quinto álbum de estudio este año, ofrecerá un concierto en Le Poisson Rouge

Ana Tijoux cerrará en los próximos días un capítulo dentro de su carrera musical, y lo hará con la ciudad de Nueva York como escenario.

“Voy a Nueva York a cerrar el ciclo de presentaciones en respaldo a mi disco ‘Vengo’ (2014) . Luego de este concierto me voy a enfocar en la salida del próximo disco”. explicá la artista chilena. “Es difícil hablar del concepto de este nuevo álbum, tratar de resumirlo, pero lo que sí puedo adelantar es que será como la continuación lógica de ‘Vengo’, en donde repito algunos elementos y agrego otros nuevos, entre estos la música de violines”, comenta sobre el álbum que espera salga este mismo año.

Tijoux, quien se presentará el próximo sábado 19 en Le Poisson Rouge, cuenta que regresar a la ciudad es siempre de gran satisfacción porque le permite reconectarse con amigos y envolverse en la energía creativa que caracteriza a la Gran manzana.

“Tengo muchos amigos allá, disfruto mucho cada visita a Nueva York, me encanta su arte, lo rápido que fluye todo y meterme en esa vibra, en esa energía eléctrica que mueve la ciudad” agrega la artista que tendrá como invitada especial en su concierto a la cantante Carol C, conocida como solista y por ser fundadora de la banda local Si*Sé.

Ana Tijoux, quien nació en Francia y es hija de padres chilenos quienes se exiliaron en la referida nación durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuenta que las vivencias de sus progenitores y su propia experiencia le otorgaron una visión distinta de su país y de su entorno.

“Tengo ojos de inmigrante, unos ojos con los que puedes mirar el lugar de donde provienes de una manera muy distinta a la que tienen los demás. Estás fuera, ves desde la distancia, pero al mismo tiempo tienes la oportunidad de ver al país en toda su amplitud”, comenta.

Ella ha demostrado su sensibilidad social a través de múltiples medios y en especial de sus canciones. Ha alzado su voz en favor la igualdad, del orgullo indígena, los derechos de las mujeres, a favor de la legalización del aborto y en particular el tema de la inmigración.

Aclara que ser inmigrante no es una condicionante para ser solidarios con la situación que afecta a los inmigrantes, porque irónicamente no todas las personas sienten empatía por sus semejantes. Explica que lo que marca la diferencia son los sentimientos de cada persona.

“He conocido inmigrantes que no se identifican con los problemas que vemos a diario en las noticias. Por el contrario, también he visto personas que no han vivido esa experiencia y a los que les afecta y les duele esta situación como propia. La clave en esto es entender que todos estamos hechos de lo mismo, que todos somos iguales”, añade.

La artista, conocida por temas como ‘Somos Sur’, ‘Antipatriarca’, ‘Sacar la voz’, ‘Creo en ti’ y la canción ‘1977’, que figuró en la banda sonora de la serie ‘Breaking Bad’, deja a relucir además su preocupación por la situación de los inmigrantes en Estados Unidos.

“Me preocupa el fascismo, la ignorancia y el racismo en Estados Unidos y como se han visto afectados los latinos. Me preocupa lo que pasa en el mediterráneo, las muertes, esas injusticias que nos hacen sentir que hemos retrocedido como sociedad y que estamos viviendo en la época medieval. Ante tanta violencia, debemos entender la importancia de denunciar, de no quedarnos callados, porque esa es nuestra mejor arma”, concluye.

En detalle:

Qué: Concierto de Ana Tijoux

Cuándo: sábado 19 de enero , a las 7:30 p.m.

Dónde: Le Poisson Rouge, 158 Bleecker St.

Entradas: http://www.eventbrite.com/e/ana-tijoux-with-carol-c-tickets-52237092550