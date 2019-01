El milagro de la mujer con leucemia que tuvo gemelos y encontró al donante perfecto de médula ósea

La mujer de California recibió una nueva esperanza de vida

Para Susie Rabaca, nada parecía fácil. Es madre soltera de tres niños y el año pasado se embarazó de gemelos. Su condición se agravó por un tipo de cáncer que, en su condición, ofrecía un pronóstico reservado: leucemia.

Por la naturaleza de su enfermedad, Susie necesitaba un donante de médula ósea con el 100 por ciento de compatibilidad. Los médicos sugirieron interrumpir el embarazo para concentrarse en la enfermedad, pero ella decidió luchar por sus bebés.

Hoy, la mujer con leucemia vive un milagro, luego de dar a luz a sus gemelos y encontrar al donante perfecto de médula ósea.

Durante su embarazo, difícil por ser gemelar y agravado por la leucemia, Susie buscó en los 30 millones de donantes registrados en Be The Match, pero no encontró ninguno con una coincidencia perfecta para ella. Fue entonces cuando pidió ayuda y difundió su historia a través de internet y otros medios de comunicación.

Apenas en diciembre, luego de una dura lucha, la mujer dio a luz a sus dos gemelos, Ryan y Rainey, pero la felicidad no estaba completa mientras sabía que, sin un trasplante del donante perfecto, los días de Susie estaban contados.

Pero ocurrió el milagro. Cerca del Año Nuevo, la mujer recibió la llamada que había esperado durante meses: un donante presentaba 10 de 10 coincidencias perfectas. Susie vio entonces una nueva esperanza para su vida y la de sus pequeños.

Gracias a la difusión de su caso que se hizo viral, unas 60,000 personas se registraron para donar médula ósea, y entre ellos estaba el donante perfecto que cambió la vida de Susie y de sus hijos. Aunque la identidad de la persona se desconoce, Susie ha aprovechado cualquier oportunidad para agradecerle su generosidad, por darle una oportunidad de vida a ella, al lado de sus hijos.

Para donar médula ósea es necesario inscribirse en un programa de posibles donantes, enviar una pequeña muestra de sangre y, en caso de mostrar compatibilidad con alguna persona en lista de espera, recibir un medicamento por cinco días para después someterse a una sesión donde personal médico extraerá el tejido mediante equipo especializado y un par de agujas.

Según Cancer.net, aunque el proceso es largo, dura alrededor de tres horas, los efectos secundarios pueden ser mínimos: dolor de cabeza y óseo, y malestar por las agujas. A cambio, es posible salvar una vida y cambiar muchas más.

Susie Rabaca recibió su trasplante de médula ósea este fin de semana. Los médicos monitorean su caso de cerca.