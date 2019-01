¿Quiénes serán nominados al Óscar el martes?

Los finalistas serán anunciados el 22 de enero y Netflix ha invertido alto para quebrar el voto tradicional

Muchos de los aproximadamente 6 mil miembros de la Academia de Hollywood -el número total se mantiene en secreto- se han opuesto en los últimos años a que las películas sean vistas “en privado” por suscripción, en plataformas como Amazon o Netflix, antes o al mismo tiempo que se estrenan en el cine.

Para los miembros tradicionales, proyectar en la gran pantalla sigue siendo un arte y un protocolo, incluyendo los empleos que generan las salas de cine, más allá de la taquilla. Este año Netflix aspira a cambiar la historia, a través de la película mexicana “Roma”, estrenada en cines y por suscripción, y para cuya promoción ha invertido sustanciosamente buscando nominaciones y premios.

Hace casi una semana, el 14 de enero, cerraron las votaciones de la primera ronda del Óscar, en la que los miembros, divididos en diferentes comités según su experticia, escogen varios nombres que, a su parecer, deben ser “finalistas” como “lo mejor del año”. De esos resultados salen los nominados, a ser anunciados el próximo martes, de cara a la gala del 24 de febrero.

En nueve categorías los comités ya han anunciado semifinalistas. En las otras, aunque en teoría aún todas las opciones tienen vida, a estas alturas ya las tendencias han ido reduciendo el margen para las sorpresas a menos de 20%, según diversas variables que se combinan, lógicas y emocionales.

Lo merezcan o no, estos son los nombres que más suenan para ser escuchados en las categorías más apetecidas cuando se anuncien las nominaciones al Óscar 2019:

■ ACTRIZ PRINCIPAL: Glenn Close, Olivia Colman, Melissa McCarthy y Lady Gaga son fijas. El quinto puesto se lo pelean las británicas Emily Blunt y Rosamund Pike y la mexicana Yalitza Aparicio (tendría más chance como actriz de reparto). Una merecida sorpresa aquí sería Carey Mulligan o la niña Elsie Fisher. Mientras Viola Davis apuesta por un milagro en nombre de la diversidad.

REPARTO: Amy Adams, Emma Stone y Rachel Weisz lucen imbatibles. Las otras dos nominadas deberían estar entre Regina King, Emily Blunt, Margot Robbie o Claire Foy. También podría colarse Linda Cardellini, Sissy Spacek o Lupita Nyong’o. En este rubro suele haber sorpresas y más de una vez un rol protagónico ha aterrizado aquí.

■ ACTOR PRINCIPAL: Christian Bale, Rami Malek, Viggo Mortensen y Bradley Cooper lideran en el rubro más reñido del año. Para completar el quinteto debería entrar Willem Dafoe, John David Washington o Robert Redford. También tienen vida Lucas Hedges, Ethan Hawke y Brady Jandreau. Una de las grandes sorpresas de la temporada fue cómo se desinfló injustamente Ryan Gosling en su rol del primer astronauta en caminar en la luna, Neil Armstrong.

REPARTO: Mahershala Ali, Richard E. Grant y Adam Driver son los más fuertes. Los dos cupos restantes se los pelean Timothee Chalamet, Sam Rockwell, Sam Elliott y Michael B. Jordan. Rezagados cabalgan Josh Hamilton, Raúl Castillo y John C. Reilly.

■ DIRECTOR: Alfonso Cuarón, Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee y Adam McKay no parecen dejar asientos libres tras haber sido nominados al premio del sindicato (DGA). En lista de espera: Ryan Coogler, el griego Yorgos Lanthimos y el joven de 28 años Bo Burnham, todos ellos con chance de compensar como guionistas.

■ GUIÓN ORIGINAL: Eighth Grade, Vice, Roma, Green Book y A quiet place fueron las cinco historias nominadas por el Sindicato de Escritores (WGA), pero The Favourite debería entrar al Óscar. También podrían sorprender Bohemian Rhapsody o First Reformed.

ADAPTACIÓN: BlacKkKlansman, Black Panther, Can you ever forgive me?, If Beale Street could talk y A star is born.

■ PELÍCULA DEL AÑO: Vice, Roma, Green Book, The Favourite y A star is born. En segunda fila: BlacKkKlansman, Black Panther, Eighth Grade, A quiet place y Bohemian Rhapsody. Ésta es la única categoría donde pueden quedar nominados hasta 10 títulos, siempre con un mínimo de 5.

■ CINTA ANIMADA: Incredibles 2, Isle of Dogs, Ralph Breaks the Internet y Spider-Man: Into the Spider-Vers son las más fuertes. El 5to puesto debería ser para Ruben Brandt, The Grinch o Mirai. El año pasado esta categoría aumentó sustancialmente el número de habilitados para votar (siempre y cuando asistan a las proyecciones).

■ LENGUA EXTRANJERA: este comité es uno de los más serios de la Academia y al ser pocos los votantes las sorpresas tienen más posibilidad. De las nueve semifinalistas ya anunciadas, seguramente sobrevivirían Shoplifters (Japón), Capernaum (Líbano), Cold war (Polonia) y, por supuesto, Roma (México). La 5ta es casi cuestión de suerte. De quedar The Guilty (Dinamarca), sería una de las películas más originales alguna vez nominadas, mientras Suramérica apuesta por Pájaros de verano (Colombia), aunque no es común que avancen dos películas del mismo idioma y región geográfica.

La lista oficial de las nueve categorías cuyos comités ya han anunciado semifinalistas puede consultarse aquí.

Andrés Correa Guatarasma es corresponsal y dramaturgo venezolano residenciado en Nueva York, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y The Dramatist Guild of America.