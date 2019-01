Cartel Santa Rosa de Lima responde a narcomantas de Jalisco Nueva Generación en Guanajuato

¿La guerra entre narcos se agudiza?

El cartel Santa Rosa de Lima respondió a las narcomantas que fueron colocadas supuestamente por miembros del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en puentes peatonales y vehiculares en Guanajuato, México.

Los mensajes fueron dejados a principios de semana en zonas de León, Irapuato, Salamanca, San Luis de la Paz, Uriangato, Apaseo el Alto, Valle de Santiago, Apaseo el Grande, entre otros, de acuerdo con medios locales.

Por medio de las escrituras, el Jalisco Nueva Generación se deslinda de extorsiones, robos y “cobros de plaza”en el área y se los atribuye a otros grupos.

Las narcomantas del CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, indican: “No se dejen engañar, CJNG no cobramos piso, no extorsionamos ni robamos y no vamos a permitir que las RATAS del MARRO sigan haciéndolo y quieran ensuciar el nombre de nuestra empresa diciendo que somos nosotros”.

A través de Twitter, los supuestos afiliados de Santa Rosa de Lima aseguran que los cobertores son prueba de que el grupo de “El Mencho” ha perdido terreno en la zona.

El cartel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepez Ortíz, alias “El Marro”, plantea que los responsables de las extorsiones y muertes de inocentes son los asociados al CJNG.

“Ahora son santos o cada día son mas cul****, ya no pueden con la gente del señor Marro…”, inicia el mensaje en la red social.

De acuerdo con el diario Vanguardia, la batalla entre ambos cárteles, se centra en el control del llamado “corredor Guanajuato” compuesto por Celaya, Salamanca, Irapuato y León, y se extiende a Los Apaseos, cercano a Querétaro.