La razón por la que Trump no está nada contento con declaraciones de Rudy Giuliani

El presidente parece muy molesto con su abogado

Rudy Giuliani dijo que las conversaciones serias sobre el desarrollo de un proyecto de la Torre Trump en Moscú ocurrieron durante la campaña de 2016.

Luego dijo que eran hipotéticas, que podrían haber extendido toda la campaña, luego dijo que terminaron en “enero de 2016 o poco después”.

También dijo que había escuchado las grabaciones que demostraban que el presidente Donald Trump no era culpable de instruir a su exabogado Michael Cohen para que mintiera en el Congreso; luego dijo que habría sido “perfectamente normal” que el mandatario hablara con su exabogado antes de declarar en el Capitolio en 2017 sobre el proyecto de Moscú. Ahí no paró. Dijo que no estaba seguro de que hubieran hablado.

“La respuesta es que no le habló en absoluto”, dijo Giuliani sobre Trump en una entrevista el martes por la noche.

Giuliani, quien lidera el equipo de abogado del mandatario, ya puso en alerta al propio presidente Trump, quien esta semana le pidió que redujera sus apariciones en los medios de comunicación después de las entrevistas recientes, según fuentes consultadas por el Washington Post.

El mandatario incluso pidió a Giuliani que corrigiera algunas de sus declaraciones erróneas públicamente y se quejó de haber creado un fin de semana de noticias, incluidas las noticias negativas, en un momento en que él quería que la atención pública se centrara en el fiscal especial Robert Mueller y su pleito con BuzzFeed sobre su presión para que Cohen que mintiera ante el Congreso.

La relación entre este cliente y abogado no pinta su mejor momento.