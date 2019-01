El “infierno” del dominicano cuyos testículos pesan 80 libras

Eddie Almonte clama por ayuda para resolver su problema de salud

Eddie Almonte pidió la ayuda ciudadana para conseguir el dinero que le permita someterse a una cirugía para reducir el tamaño de sus testículos que pesan unas 80 libras.

En entrevista con Primer Impacto, el dominicano dijo vivir en la “impotencia” debido a su situación de salud.

“La impotencia, las ganas de ser una persona normal y no lo puedo ser”, expresó entre lágrimas.

El dilema de Almonte inició en el 2015 cuando le extirparon un masa de 50 libras de su pelvis.

“El escroto, el saco de los testículos, eso se me infló al otro día de la operación. El urólogo que me atendió me dice que eso era por la operación, que eso me bajaba”, explicó.

Pero eso no ha ocurrido y la inflamación es mayor a medida que pasa el tiempo.

De hecho, los médicos pensaron que el problema tenía que ver con su obesidad.

Actualmente, Almonte –divorciado con cuatro hijos– se le hace difícil sentarse y caminar. Incluso, ha tenido que limitar sus labores como taxista por el dolor que le provoca su condición.

Adicional, su vida social se ha afectado por las complicaciones de movilidad.

“Yo trabajo como taxista y me mantengo siempre un poco solitario, porque mi problema me impide socializar…”, manifestó.

La situación de Almonte ha afectado indirectamente a su familia.

“Tan incómodo con esa bola guindando, que se pone una almohadita ahí para poderla sujetar. Eso es una cosa que me deprime”, expresó su madre Inés Almonte.

Una de los cuatro hijos del taxista, Selinees, dijo que ha sufrido “bullying” en la escuela por estudiantes que se burlan de su padre cuando la lleva al plantel.

La situación del dominicano se complica porque el hombre no tiene una vivienda estable y la mayoría de las veces duerme en su vehículo.

Sin embargo, ante tantos inconvenientes, Almonte no cede en su fe.

“Sanarme es lo único que quiero. Volver a ser un hombre normal como todos”, sostuvo.

“Por eso yo lucho todos los días, yo sé que Dios me tiene un regalo por ahí”, puntualizó.