Ofrecen innovador programa de seguro de vida para taxistas

El programa piloto espera cobijar a unos 1,400 taxistas

Una tarde veraniega, hace seis años, el boliviano Armando Gutiérrez se preparaba para comenzar su turno nocturno como taxista en la zona de Long Island City, en Queens. Las noches siempre han sido para trabajar desde que llegó del país suramericano hace más de 28 años en busca de una mejor vida junto a su esposa y su hija. Sin embargo, ese día marcó un antes y un después en su estancia en este país.

Sin síntomas, ni avisos médicos, el hispano de 57 años, que en su momento tenía 51, cayó enfermo en una cama de un hospital público cerca de su casa. Los médicos le dijeron que se recuperaría pronto, pero para él fue un aviso que le puso a pensar en el futuro de su familia si él fallecía, una preocupación que nunca había pasado por su cabeza.

“Ese día me puse a pensar: huy qué pasa si me muero acá y no tengo dinero para dejarle a mi familia”, recordó Gutiérrez, quien tomó de inmediato un seguro de vida. “Lo que más me preocupaba era dejarle ese problema a mi hija”.

Aunque la decisión le trajo tranquilidad para el futuro, se convirtió en una renta mensual que muchos de los taxistas en la Gran Manzana no pueden pagar, debido, en parte, a la falta de dinero y a las dificultades para conseguir información en su idioma.

“Gran parte de los compañeros taxistas son inmigrantes como yo que no hablan muy bien inglés y esto hace que los procesos para adquirir seguros sean más complicados”, dijo el boliviano.

A su lado, Danny Valarezo, un ecuatoriano que lleva más de 17 años trabajando, primero como conductor, y actualmente también como coordinador de despacho en United Taxi Management (UTM), una compañía que renta taxis a conductores en Queens, está de acuerdo.

“En la calle hay todo tipo de peligros y en este trabajo como taxista vives en un riesgo constante de que te pase algo”, dijo Valarezo, padre de tres menores. “Yo tengo 45 años y pienso constantemente en este tema del seguro de vida, sobre todo por mis hijas, que la menor tiene 4 años”.

Según la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), hay aproximadamente 50,000 conductores de taxi que brindan transporte a pasajeros en los cinco condados a través de los famosos “taxis amarillos”. El número, sin embargo, continúa disminuyendo como resultado del aumento en la prestación de servicios de vehículos a través de aplicaciones como Uber y Lyft, que, según aseguran taxistas, han creado una crísis en el sector. De ahí que la decisión de tomar un seguro de vida pase a un segundo plano.

Sin embargo, tanto Gutiérrez como Valarezo hoy celebran que los directivos de su garaje hayan decidido asociarse con la compañía de seguros Ostraa para proveer un “seguro de vida inclusivo” para los conductores afiliados a UTM.

“Es una gran noticia para mi que llevo ya cinco años pagando mi propio seguro porque ahora voy a poder sumarme al seguro de vida que me ofrecen aquí en UTM y ahorrarme unos dólares”, apuntó Gutiérrez.

Seguro inclusivo y gratuito

Bajo la iniciativa conocida como ‘Conduce los Turnos y Obtén las Recompensas’, un programa de incentivos que incluye descuentos en procedimientos de odontología, visión, farmacia y audición, casi 1,400 conductores que hacen parte de este garaje, muchos de ellos inmigrantes hispanos, podrían calificar para ser afiliados a un seguro de vida si cumplen con los requisitos.

Para Savas Tsiridis, dueño de UTM, la importancia del seguro radica en la necesidad de facilitar el proceso y ofrecer soluciones a algunos de los problemas que más preocupan a sus conductores.

“Sabemos que no es un trabajo fácil porque desde hace varios meses comenzamos con una serie de entrevistas en las que nos dimos cuenta que muchas de las preocupaciones de los conductores están relacionadas con su seguridad cuando están trabajando y cómo esto afecta a a sus familias”, comentó Tsiridis, quien desde 1996 viene trabajando con conductores neoyorquinos en esta zona de Queens.

El directivo añadió que “lo estresante del día a día en la carretera” previene que los conductores busquen información sobre aseguradoras, además de que los procesos son, en muchas ocasiones, “largos, complicados y difíciles de entender”.

“Es un proceso en el que nos estamos también reuniéndo con ellos para que conozcan de qué se trata y de qué manera están cubiertos”, indicó Tsiridis. “La idea es que sepan que hacen parte de una comunidad, pese a que son contratistas independientes, pero nuestra misión es que sientan que cuentan con nuestro apoyo y este seguro es una forma de mostrarles que son valorados y respetados por su trabajo”.

Programa piloto

A partir del próximo primero de febrero, cada conductor afiliado a UTM recibirá un mensaje que le indicará que se encuentra incluido en el plan de incentivos. Para lograr beneficiarse de los servicios, los taxistas tendrán dos opciones:

Aquellos que realicen 12 o más turnos al mes calificarán para descuentos en procedimientos de odontología, visión, farmacia y audición.

Quienes cumplan 24 o más turnos cada mes, además de los descuentos anteriores, quedarán afiliados a un seguro de vida de $25,000 y otros $25,000 por muerte accidental y desmembramiento.

Detrás de este programa piloto, que comenzó su preparación hace más de un año, se encuentra Maximilian Weiner, CEO de Ostraa, una compañía que proporciona un conjunto de productos de seguros inclusivos gratuitos para contratistas independientes, servicios financieros y consumidores minoristas en todo el país.

“Lo que hacemos es usar tecnología para hacer que estos procesos sean simples, asequibles, y relevantes”, recalcó Weiner, quien fundó la innovadora plataforma en 2015, con la finalidad de ofrecer alternativas de seguros para ciudadanos de bajos ingresos. “Es una póliza económica pero muy importante para estos conductores que en caso de un accidente o una enfermedad terminal, saben que cuentan con este dinero”.

Weiner recordó que el plan de incentivos no reemplaza el seguro médico de los conductores, sin embargo, aumenta los beneficios que pueden recibir en tratamientos que normalmente no son cubiertos a bajos precios.

“Algunas de las cosas que escuchamos de los conductores es que muchos de ellos esperan poder viajar a sus países de origen para hacerse tratamientos dentales porque aquí con los seguros que tienen sale mucho más costoso”, apuntó el empresario. “Por ejemplo un conductor con su tarjeta de beneficiario podría recibir hasta un 50% de descuento en un procedimiento dental”.

¿Plan ejemplar?

Si bien los conductores de taxi puede acceder a servicios de salud a través de la red de hospitales públicos de Nueva York, o por medio de afiliaciones a seguros de bajo costo que se ofrecen en la ciudad, Weiner cree que el modelo podría servir de ejemplo para otras industrias.

Para Bhairavi Desai, directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York (NYTWA), pese a que programas como este no cuestan mucho a los garajes, sí resaltan el esfuerzo que hay por parte de los garajes que “están empezando a comprender que si desean conservar a los conductores tienen que invertir en su salud y bienestar”. “Aunque este programa parece ofrecer beneficios y descuentos muy limitados, establece una base para los beneficios de los conductor para que podamos continuar organizándonos y lograr una cobertura integral para todos los conductores profesionales de la Ciudad de Nueva York”, dijo la líder. “La conclusión es que todos los conductores deberían tener una cobertura médica completa que incluya, no solo los descuentos, sino beneficios de atención médica, dental y de audición, así como un fondo de jubilación”.

Por otra parte, debido a que el programa piloto “aún no ha sido evaluado a profundidad”, representantes de TLC se abstuvieron de hacer comentarios.

El plan:

Los conductores que trabajen más de 12 turnos por mes con UTM reciben descuentos en servicios dentales, de la vista, audición y farmacia. El plan incluye miembros de la familia inmediata sin cargo adicional (cónyuges, parejas domésticas y todos los niños hasta los 26 años). Dental & Vision: sin máximos del plan, sin deducibles, sin períodos de espera: este es un plan de descuento que se puede usar una y otra vez. El plan se puede utilizar en todo el país excluyendo VT, KS, WA, UT y PR.

Los conductores que manejan más de 24 turnos por mes con UTM reciben $25,000 de seguro de vida y $25,000 de seguro de muerte accidental y desmembramiento.

Taxistas en Nueva York: