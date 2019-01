Estudiantes de escuelas católicas sobresalen a nivel estatal

La presente Semana de las Escuelas Católicas es una oportunidad para que las familias conozcan de primera mano los procesos y las autoridades de los centros de estudio que destacan por la calidad educativa

Los estudiantes de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York han demostrado en 2018 un mejor desempeño en los exámenes estatales de Matemáticas y Artes del Idioma Inglés (ELA) respecto a sus contrapartes en las escuelas de distrito, del estado y escuelas chárter.

Los resultados de 2018 publicados por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) de los grados 3o. a 8o. reflejan que el 50 por ciento de los estudiantes cumplieron o excedieron los estándares de proficiencia en matemáticas y el 55 por ciento en Artes del Idioma Inglés.

Estos niveles, de acuerdo con análisis comparativo de 2017, representan un aumento de 7.1 y 6.3 puntos porcentuales en las respectivas disciplinas (ver tabla adjunta).

“Este cuarto año consecutivo de aumento en calificaciones, el cual sobrepasa el mejoramiento de las escuelas de la ciudad y el estado, dice mucho sobre la determinación de nuestros estudiantes, directores y docentes,” dijo Superintendente de Escuelas de la Arquidiócesis de Nueva York, Timothy McNiff. “Estoy orgulloso de los logros de nuestras escuelas y contento de ver que nuestro intenso trabajo se traduce en éxito tangible”, añadió.

El NYSED implementó a partir de 2012-2013 los exámenes en los grados de 3o. a 8o. para medir los Common Core Learning Standards (CCLS).

Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York atienden a más de 64,000 estudiantes desde Pre-Kinder hasta el grado 12 en 212 escuelas ubicadas en diez condados en Nueva York, incluyendo Manhattan, el Bronx, Staten Island, Westchester, Putnam, Ulster, Rockland, Sullivan, Orange y Dutchess. Afirman que su oferta es una combinación única de desarrollo académico y espiritual que permite que niños de todas las culturas obtengan la seguridad necesaria para alcanzar su máximo potencial.

Los centros educativos destacan que el excelente desempeño se debe, entre otros factores, a la dedicación de los equipos formados por los directores y maestros en cada escuela. La Arquidiócesis indicó además que ha efectuado cambios en los programas académicos basados en el análisis de información recolectada), además de contar con equipos profesionales enfocados en apoyar el sistema escolar. Asimismo, reconocen el liderazgo del Cardenal Timothy Michael Dolan.

Una semana para conocer más

Del 27 de enero al 2 de febrero se celebra la Semana de las Escuelas Católicas, que permite a las familias conocer directamente las actividades que se realizan de forma cotidiana, los procesos de aplicación y admisión y pueden sostener reuniones con directores, profesores, padres y alumnos del centro de su interés.

Justamente el martes 29, en el marco de los martes de tours (Touring Tuesday) una buena cantidad de escuelas abre esa oportunidad de acercamiento de 9:00 a 11:00 de la mañana. Se trata de 36 escuelas del Bronx, 18 de Manhattan, 21 de Staten Island, siete de Dutchess County, cinco en Rockland County, diez en Ulster, Sullivan and Orange Counties y 32 en Westchester y Putnam Counties (ver listado).

Si su familia está interesada debe reservar un espacio de forma online en el enlace https://catholicschoolsny.org/admissions o llamando a la línea de ayuda bilingüe (646) 794-2885. Si su agenda no le permite asistir, los toures pueden ser acomodados en fechas futuras.

Para un tour

29 de enero, 9am-11am

(NYC AREA)

Bronx

Christ the King School, 1345 Grand Concourse

Holy Cross School, 1846 Randall Avenue

Holy Family School, 2169 Blackrock Avenue

Holy Rosary School, 1500 Arnow Avenue

Immaculate Conception School (Gun Hill Road), 760 East Gun Hill Road

Mount St. Michael School (Intermediate) (Boys), 4300 Murdock Avenue

Nativity of Our Blessed Lady School, 3893 Dyre Avenue

Our Lady of Grace School, 3981 Bronxwood Avenue

Our Lady of Mount Carmel School, 2465 Bathgate Avenue

Our Lady of Refuge School, 2708 Briggs Avenue

Our Lady of the Assumption School, 1617 Parkview Avenue

Santa Maria School, 1510 Zerega Avenue

St. Angela Merici School, 266 East 163rd Street 13

St. Anselm School, 685 Tinton Avenue

St. Benedict School, 1016 Edison Avenue

St. Brendan School, 268 East 207th Street

St. Clare of Assisi School, 1911 Hone Avenue

St. Frances de Chantal School, 2962 Harding Avenue

St. Francis of Assisi School, 4300 Baychester Avenue

St. Francis Xavier School, 1711 Haight Avenue

St. Gabriel School, 590 West 235th Street

St. Helena School, 2050 Benedict Avenue

St. John Chrysostom School, 1144 Hoe Avenue

St. John School, 3143 Kingsbridge Avenue

St. Joseph School, 1946 Bathgate Avenue

St. Lucy School, 830 Mace Avenue

St. Luke School, 608 East 139th Street

St. Margaret of Cortona School, 452 West 260th Street 28

St. Nicholas of Tolentine School, 2336 Andrews Avenue

St. Philip Neri School, 3031 Grand Concourse

St. Raymond School, 2380 East Tremont Avenue

St. Simon Stock School, 2195 Valentine Avenue

St. Theresa School, 2872 St. Theresa Avenue

St. Thomas Aquinas School, 1909 Daly Avenue

Sts. Philip and James School, 1160 East 213th Street

Villa Maria Academy, 3335 Country Club Road

Manhattan (18 Schools)

Ascension School, 220 West 108th Street

Corpus Christi School, 535 West 121st Street

Good Shepherd School, 620 Isham Street

Guardian Angel School, 193 10th Avenue

Immaculate Conception School, 419 East 13th Street

Incarnation School, 570 West 175th Street

Our Lady of Lourdes School, 468 West 143rd Street

Our Lady of Pompeii School, 240 Bleecker Street

Our Lady Queen of Martyrs School, 71 Arden Street

St. Ann, The Personal School, 314 East 110th Street

St. Brigid School, 185 East 7th Street

St. Charles Borromeo School, 214 West 142nd Street

St. Elizabeth School, 612 West 187th Street

St. Paul School, 114 East 118th Street

St. Rose of Lima School, 517 West 164th Street

School of the Blessed Sacrament, 147 West 70th Street

Transfiguration School, 29 Mott Street

Staten Island (21 Schools)

Academy of St. Dorothy School, 1305 Hylan Boulevard

Blessed Sacrament School, 830 Delafield Avenue

Holy Rosary School, 100 Jerome Avenue

Notre Dame Academy School, 78 Howard Avenue

Our Lady Help of Christians School, 23 Summit Street

Our Lady of Good Counsel School, 42 Austin Place

Our Lady of Mt. Carmel-St. Benedicta School, 285 Clove Road

Our Lady Queen of Peace School, 22 Steele Avenue

Our Lady Star of the Sea School, 5411 Amboy Road

Sacred Heart School, 301 North Burgher Avenue

St. Adalbert School, 355 Morningstar Road

St. Ann School, 125 Cromwell Avenue

St. Charles School, 200 Penn Avenue

St. Christopher School, 15 Lisbon Place

St. Clare School, 151 Lindenwood Road

St. Joseph Hill Academy School, 850 Hylan Boulevard

St. Joseph-St. Thomas School, 50 Maguire Avenue

St. Patrick School, 3560 Richmond Road

St. Peter-St. Paul School, 129 Clinton Avenue

St. Rita School, 30 Wellbrook Avenue

St. Teresa School, 1632 Victory Boulevard