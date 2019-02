Defensa de “El Chapo” desata dura respuesta de Fiscalía antes de que el jurado inicie deliberaciones

Los fiscales federales y los abogados de Guzmán Loera juegan sus últimas cartas

En medio de chistes y burlas hacia los cooperantes que testificaron contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el abogado Jeffrey Lichtman dejó entrever en varias ocasiones que la Fiscalía tenía motivaciones sospechosas para juzgar al mexicano, lo que desató una dura respuesta de autoridades federales.

Este lunes, antes de iniciar las liberaciones, el juez Brian Cogan hará presiones al jurado, a fin de que desestimar algunas afirmaciones de Lichtman, quien el jueves pasado también señaló una conspiración entre el Gobierno mexicano e Ismael “Mayo” Zambada para capturar y procesar a su cliente.

Las autoridades del Departamento de Justicia establecieron en un documento entregado al juez que requiere instrucciones al jurado sobre el “motivo del Gobierno”, es decir, con relación a que habría un objetivo distinto a buscar justicia.

También pidió “una instrucción más amplia sobre ‘otras personas que no están en juicio’ para abordar el argumento del procesamiento selectivo presentado por el abogado defensor”, en referencia a las afirmaciones de Lichtman sobre “Mayo” Zambada, a quien mencionó en varias ocasiones y cuestionó su libertad.

La tercera petición, asentada en un documento entregado por los fiscales, se indica informar al jurado que “se han cumplido las obligaciones de descubrimiento del Gobierno”, es decir, el resplado de pruebas presentadas.

La ayudante del fiscal Gina Parlovecchio hizo la petición el jueves al juez Cogan, quien ese mismo día cuestionó el motivo del retraso de las peticiones, que debieron hacerse antes de que el jurado se retirara tras escuchar a Lichtman, incluso tras la respuesta formal ante el jurado a la defensa de otra ayudante del fiscal, Amanda Liskamm.

Parlovecchio consideró pertinente entregar la petición por escrito, donde enumeraría los diversos momentos en que Lichtman deslizó la idea de los motivos reales de la Fiscalía contra Guzmán Loera.

“Primero, el Tribunal debe dar una instrucción de que el Gobierno no está en juicio y que el jurado debería considerar las pruebas y no los argumentos infundados e incendiarios de los abogados defensores”, indica el documento entregado por fiscales al juez Cogan.

También destaca que “a lo largo de sus alegatos, el abogado defensor atacó los motivos del Gobierno y el enjuiciamiento del acusado”, al considerar que el proceso era “deshonesto”, debido a que los testigos cooperantes cometieron “perjurio” con el único objetivo de ayudar a la Fiscalía de precesar al acusado a cualquier costo.

“El abogado defensor también afirmó que este tipo de comportamiento no es lo que este país representa y que el jurado debe temerle al Gobierno, ya que el gobierno puede algún día ‘venir por usted o sus seres queridos’, por lo que no debe permitir que el gobierno se salga con la suya”, alertó la Fiscalía.

En su cierre de alegatos, Lichtman jugó con su tono de voz, las pantomimas a la hora de camina, pero sobre sobre todo con un discurso que cuestiona el Poder Judicial de los Estados Unidos.

“Este juicio no se trata de justicia, no estamos aquí para hacer justicia”, susurró a los miembros del jurado. “Este juicio es sobre uno cosa, una cosa solamente, capturar al Chapo. Capturar Chapo. Olvida lo que es justo, olvida la justicia, olvida la ley, olvida las obligaciones éticas. Nada de eso importa, solo capturar al Chapo. Si dejas que se salgan con la suya, cuando vengan por ti con este tipo de basura, cuando venga por ti o tus seres queridos, no te quejes“.

Lichtman insistió en que los 15 cooperantes de los 56 testigos presentados por los fiscales federales mintieron con tal de conseguir su propio beneficio, pero al final ellos saldrán libres.

Son 10 los argumentos que menciona la Fiscalía en su documento, todos relacionados a los cooperantes y al verdadero objetivo de los acusadores.

“(Los fiscales) tienen testigos que les mienten, cooperantes. Sin embargo, nunca se van a levantar frente a usted y decirle que sus testigos están mintiendo bajo juramento durante este juicio”, indica otra de las citas de Lichtman cuestionada por la Fiscalía.

Este lunes el jurado comenzará las deliberaciones, pero antes tanto fiscales federales como la defensa podrían enfrascarse en una batalla de acusaciones, luego de que el fin de semana se diera a conocer un documento que revelara que Guzmán Loera pudo comprar a menores de edad para drogarlas y tener sexo con ellas.