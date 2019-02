¿El NYPD protege a miembro de la MS-13 acusado de asesinato a tiros en Subway de NYC?

A Ramiro Gutiérrez lo acusan de ejecutar a miembro de pandilla rival a plena luz del día en plataforma del tren 7, en Queens

Ramiro Gutiérrez, de 26 años, es el sospechoso de ejecutar a un supuesto rival de la Mara Salvatrucha (MS-13), a la que se alega pertenece, en una estación del Subway de Nueva York ante la mirada perpleja de pasajeros.

Sin embargo, medios que cubren la historia como el New York Post sostienen que el Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) ha tenido consideraciones con el detenido y ha puesto trabas a la prensa para recabar información relacionada con el caso.

Entre otras cosas, los reportes indican que las autoridades han tratado de amparar más de la cuenta al inmigrante indocumentado, al punto de negarle información a los periodistas incluso sobre su estatus migratorio.

Adicional, se denunció que el Departamento ha alimentado las lagunas relacionadas con el caso al no suministrar datos sobre su paradero, luego de ser arrestado el lunes por la ejecución de Abel Mosso, de 20 años. No fue hasta eso de las 4 a.m. de ayer que oficiales confirmaron que Gutiérrez había sido acusado.

Posteriormente, el NYPD llamó a reporteros para avisarles que que seria sacado de la estación de policia de la calle 115, aproximadamente, a las 4 p.m. Sin embargo, fue sacado por la parte trasera del lugar a eso de las 2 a.m. con destino a la corte de Queens.

La Policia argumento que agilizaron el traslado a pedido de la oficina del fiscal de distrito Richard Brown.

“¿Qué es esta tontería?”, reaccionó una fuente del NYPD al ser cuestionada sobre la supuesta lenidad de la agencia.

Por su parte, el portavoz de la Alcaldía de Nueva York, Eric Phillips, indicó:

“Nosotros no estuvimos involucrados en los mecanismos de traslado del acusado, y no tenemos ningún comentario sobre eso”.

El tiroteo en el que murió Mosso, presunto miembro de la pandilla Barrio 18, consta en un video.

El ataque a tiros se dio a eso de las 12:45 p.m. tras una pelea en un congestionado tren de la línea 7 que se dirigía Manhattan. El enfrentamiento pasó a la plataforma del Subway en la calle 90 y la avenida Elmhurst.