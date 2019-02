Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, está ‘destrozada’ tras la muerte de su padre

La joven modelo ha dicho que en estos momentos de tristeza Cristiano está cuidando mucho de ella

Independientemente de la idílica vida en común que comparte con el futbolista Cristiano Ronaldo y los cuatro retoños que crían juntos -Cristiano Junior, los mellizos Eva y Mateo y la pequeña Alana Martina-, la modelo Georgina Rodríguez atraviesa al día de hoy una de las etapas más difíciles de su vida tras la reciente muerte, a los 70 años de edad, de su padre Jorge Eduardo, quien no pudo superar las consecuencias del infarto cerebral que sufrió en 2017.

Sobre este asunto tan delicado de su ámbito personal, la también bailarina ha concedido ahora unas reveladoras declaraciones a la revista ¡Hola! en las que se desahoga con total franqueza sobre el impacto que la tragedia ha tenido en su estado anímico. “Es el momento más duro que me ha tocado vivir”, asegura la mallorquina sin paños calientes.

A pesar de la “tristeza” que se ha apoderado de ella en los últimos días, Georgina se considera afortunada de poder contar con el apoyo incondicional del futbolista de la Juventus, quien se ha volcado por completo en ella para tratar de reconfortarla, así como el de todos aquellos seres queridos en los que ha podido refugiarse en estos tiempos tan complicados. “Estoy destrozada, pero Cristiano me está cuidando mucho en estos momentos de tristeza”, ha añadido en la misma conversación.

Por otro lado, la española también ha aprovechado la citada entrevista para desmentir los rumores que, desde hace ya unos meses, apuntaban a la posibilidad de que la pareja se hubiera comprometido y, en consecuencia, de que Georgina se haya sumergido de lleno en esos hipotéticos preparativos para su boda. “¿Que si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no, pero me encantaría“, ha reconocido.