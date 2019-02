Presentadora argentina de TV confronta en vivo a hombre que le grababa el trasero

"¿Señor, qué está grabando usted?"

Sol Pérez estaba llevando adelante un móvil desde Mar del Plata para Gente opinando, el ciclo que lleva adelante el Pollo Álvarez en el canal NET, cuando el conductor decidió interrumpir la nota para señalar el comportamiento de un hombre del público.

“¿Qué hacés, maestro? Sos un mal educado”, lanzó Alvarez, mientras sus compañeras en el piso murmuraban. Cuando la notera reaccióno a estos comentarios, el conductor le pidió que no se diera por aludida, pero luego le explicó qué estaba pasando.

“Lo que yo vi desde acá es que él te estaba haciendo un paneo con el celular que me pareció desubicado. Pero no entremos en discusión, dejalo ahí. No me gustó lo que estaba haciendo, por eso lo paré”, dijo él, refiriéndose a un señor mayor que se encontraba detrás de Sol.

Rápidamente, Sol se acercó al público y, muy tranquila, le preguntó al hombre: “¿Señor, qué está grabando usted?”. El increpado respondió que estaba filmando para sus compañeros de trabajo, mientras la vedette seguía buscando explicaciones. “Yo estoy de espaldas y los chicos del piso están viendo que usted está grabando cosas que no está bueno grabar”, lo encaró.

El hombre, con pocas palabras, trató de decir que la filmaba de esa manera porque ella estaba de espaldas. “Me podés hacer un plano general, pero si grabás el c…”, resumió con claridad Pérez.