Los Tucanes de Tijuana hablan del escándalo con el narcotráfico y se preparan para la Caravana del Amor y Coachella

"Nosotros hacemos música y las letras. Yo soy responsable de lo que escribo, mas no de lo que la gente entienda", dice el vocalista Mario Quintero

Mario Quintero, vocalista de los Tucanes de Tijuana, conversó con este medio sobre el proceso musical que ha vivido la banda y todos los compromisos que en este 2019 los llevarán hasta el escenario del famoso Festival de Coachella. Pero antes, la banda también celebra la Caravana del Amor que este fin de semana –9 de febrero– los hará compartir el escenario junto a Leo Dan, Jeanette, King Clave, Los Yonik’s y Los Caminantes, en Ontario California.

Durante la entrevista telefónica también abordamos el escabroso tema del narcotráfico, que en días recientes los hizo verse vinculados con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a raíz de unas publicaciones de Emma Coronel, esposa del famoso narcotraficante.

Sobre el éxito de su música, Mario asegura, feliz, que desde los inicios de Los Tucanes de Tijuana han hecho la música y el público ha hecho los éxitos.

“Compongo con la intención de que a la gente le guste. Nosotros hacemos la canción, pero nunca tenemos la certeza de hasta dónde puede llegar el tema. ‘La Chona’, por ejemplo, la compuse en cinco minutos, con la intención de complacer a un locutor para que nos tocara en su radio”, dice entre risas el creador del “Tucanazo”, canción que este fin de semana posiblemente suene arriba del escenario compartido en la Caravana del Amor en el Citizens Business Bank Arena de Ontario.

Quintero también reconoce que el éxito de su música está en las letras de sus canciones, que vienen de sus humildes orígenes: “Nosotros somos gente de rancho, de pueblo. Traemos la escuela de la humildad. Somos gente de rancho que trata de transmitir la alegría, la felicidad de lo que vimos y vivimos en nuestra tierra”.

“A través de la música nos hemos podido comunicar con muchas personas de diferentes culturas, lo que nos ha llevado a conocer otras expresiones. Me da risa cuando me dicen en España, que mis corridos son “muy chulos”, que nuestra música es “muy chula”. Me gusta conocer los diferentes acentos, culturas y palabras de cada país”, explica.

Pero en medio del éxito que ahora viven, Los Tucanes de Tijuana también han visto cómo su nombre se ve vinculado con el mundo del narcotráfico.

Sobre este tema, Mario Quintero fue reflexivo y dijo que reconoce que la banda y su música tienen fanáticos de todo tipo.

“Nuestra música no discrimina. Nosotros hacemos arte, y no tenemos la culpa de las personalidades polémicas a las que les guste lo que nosotros hacemos, o que se identifiquen con nuestra música. Al contrario, nos halaga. Aunque quisiéramos que todos fueran personas honradas y que estuvieran del lado de la paz, pero esto es algo que está fuera de nuestro control. Nosotros hacemos música, hacemos entretenimiento, y si a esas personas les encanta lo que hacemos, nos sentimos halagados, pero nosotros estamos siempre a favor de la paz y por eso hacemos música”, asegura.

Don Mario volvió hacer hincapié en el trabajo que el desempeña, y hasta dónde el considera que tiene un rol.

“Nosotros hacemos música y las letras. Yo soy responsable de lo que escribo, mas no de lo que la gente entienda”, aseveró.

Sobre su paso por el festival de Coachella, que será el próximo 12 de abril, Quintero dice que están muy nerviosos, pero agradecidos y contentos.

“Era una meta que estaba en nuestro futuro, pero que llegó antes de lo que pensábamos”. El músico dice que ha experimentado mucho nerviosismo a raíz de la próxima presentación, pero también están contentos y motivados porque a donde se han presentado se han topado con gente que les dice que están esperando poder verlos en el festival.

“Sabemos que hay mucha gente que habla nuestro idioma en Estados Unidos, que siguen entendiendo el español por parte de sus padres. Nosotros vamos a cumplir más de 30 años de carrera, y hay muchos que ya ubican nuestra música porque de alguna manera han crecido con nosotros”, concluye.