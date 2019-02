Estalla nuevo escándalo por un video sexual, ahora en el fútbol de Italia

En la grabación aparece un a figura francesa de la Serie A de Italia

Un nuevo escándalo sexual se desató en el fútbol, luego de que se filtrara un polémico video donde aparece un jugador francés de la Serie A de Italia y de inmediato se ha viralizado a través de las redes sociales.

Se trata del delantero del Cagliari Cyril Théréau quien se graba a si mismo haciendo gestos “eróticos” en una recámara y a media luz, pero de pronto aparece en escena una pareja teniendo relaciones sexuales en una cama y el rechinido en el momento del acto es inconfundible.

En cuanto el video se viralizó, Cyril Théréau de inmediato negó a través de su cuenta de Twitter que fuera él la persona que aparece en la videograbación.

“Buenas tardes a todos, acabo de ver en las redes que hablan de mí para un problema privado que no me concierne, quiero decir que no tengo nada que ver con esto, ni cerca ni lejos!”, escribió el futbolista francés.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios afirman que sí se trata del jugador del Cagliari de la Serie A de Italia, pues lo identifican a través de los tatuajes que lleva en su cuerpo.