Clarissa Molina gana ‘Mira Quién Baila All Stars’

Con una diferencia del 3% es la elegida del público

‘Mira Quién Baila All Stars’ tuvo una final como nunca antes, donde la diferencia entre la ganadora y la primera finalista fue de apenas un 3%. Las contrincantes, dos mujeres y dos dominicanas: Amara La Negra y Clarissa Molina, siendo este última la elegida por el público que la convirtió en la gran ganadora.

Los cuatro finalistas sabían que este no solo era el último día, sino que ya no tenían la exigencia de ser calificado por los jueces Dayanara Torres, Casper Smart y Yuri, por lo que no solo se los vio más relajados, sino que hasta algunos se permitieron equivocarse y no estar tan coordinados.

Además de la ya clásico ‘repetición de un baile’ de la temporada, los finalistas realizaron un cuadro especial con concursantes de anteriores temporadas: Clarissa con Johnny Lozada, Pedro Moreno con Greeicy Rendón, Amara La Negra con Danell Leyva y El Dasa con su amiga Ana Patricia Gámez.

Luego de cantar Natti Natasha y Gerardo Ortiz, llegó el momento de conocer el tercer finalista que fue Pedro Moreno. El actor, ya había participado de ‘Mira Quién Baila’ y había llegado también hasta la final, alcanzando el segundo lugar.

Pedro es consciente de que sus últimos trabajos fueron en México y que en su regreso a la pantalla de Univision, muchos lo volvieron a redescubrir.

Para muchos ese tercer puesto tenía el nombre de Pedro, pero lo que otros no se esperaban es quién se quedaría con el segundo lugar: El Dasa, al que, sobre todo después del anuncio de que sería papá, muchos creyeron que era el gran ganador o por lo menos que llegaría a enfrentarse con Clarissa.

Sin embargo, el cantante de música mexicana estaba feliz de haber obtenido ese lugar y por muchas razones: volver a su casa después de un mes y medio fuera, disfrutarse el último trimestre del embarazo de su mujer y no ganarse el odio de nadie al obtener el primer puesto.

Ya todo estaba dicho y llegó el último baile de las finalistas, un tango para amabas y al mismo tiempo. Tanto Clarissa como Amara dieron lo mejor de si y se llevaron los halagos de los jueces que resaltaron el gran esfuerzo y superación domingo a domingo de Molina y la valentía de abrir sus corazón de La Negra.

Como parte de una clara estrategia por ganarle en los ratings de la última hora de ‘La Voz’, Univision estiró 15 minutos más la final y recién a las 10:15 PM se dio en nombre de la ganadora que, como te contamos al principio fue Clarissa Molina.