Chequear estas cosas en tu auto regularmente te ahorrará mucho dinero en el largo plazo

Extiende la vida de tu auto y ahorra dinero con estos hábitos de chequeo

¿Quieres cuidar más de la salud de tu auto y ahorrar dinero?, ¿quién no?

Aunque algunos conductores desearían cambiar de auto cada año, la realidad es que el presupuesto del conductor promedio no alcanza para cubrir dicha fantasía.

Por ejemplo, un conductor americano común mantiene su vehículo por hasta poco más de 11 años, según un reporte de CNBC, y la organización Immihelp asegura que en promedio un vehículo llega a recorrer las 12 mil millas al año cuando se usa regularmente.

Para que tu auto llegue más allá de las 200 mil millas necesitas mantener este por poco más de una década — aunque las millas recorridas en un auto varían por conductor y para que un auto llegue a las 200 mil millas podría bien extenderse más si casi no lo usas o menos si lo usas constantemente –.

Y si quieres que éste no se descomponga constantemente o no te genere tantos gastos de reparación, hay detalles que debes revisar constantemente, o hacerte al hábito de revisarlos con frecuencia, si quieres que tu auto no se descomponga y te ahorre mucho dinero.

Aquí te compartimos algunos consejos que Consumerist enlistó para nosotros:

Anticongelante del motor

¿Qué tan frecuente? Revisarlo al menos dos veces al año, una antes del verano y una antes del invierno, y remplázalo si el líquido tiene un color café.

Aceite del motor

¿Qué tan frecuente? Cada mes, o cada 3,000 o 6,000 millas recorridas, aunque las instrucciones de cada cuánto debes cambiar tu aceite están en el manual del fabricante.

Filtros de Aire

¿Qué tan frecuente? Revisa estos filtros cada mes, y cámbialos cuando este disminuya el flujo de circulación del aire.

Líquidos de transmisión y filtros

¿Qué tan frecuente? Cada mes, pero por lo regular algunas personas puede pasar hasta 3 años o 36,000 con los mismos filtros.

Líquido de frenos

¿Qué tan frecuente? Cada vez que realices el cambio de aceite, y lo puedes cambiar cada dos años o tan frecuente como sea necesario si tus frenos se sienten demasiado suaves.

Suela de Neumático

¿Qué tan frecuente? Cada mes, y compra neumáticos nuevos cuando al pegar un centavo a la superficie de la llanta se quede marcada la imagen de la moneda.