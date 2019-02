Así te irá en el Día de San Valentín, según tu signo zodiacal

Sagitario: Por fin la persona que amas te pedirá que estén oficialmente juntos.

Capricornio: Alguien llamará a tu puerta, pero no es quien has estado esperando, por lo que podría ser una fecha llena de decepciones. Pero no te desanimes, esa nueva persona podría convertirse en algo positivo en tu vida.

Acuario: Celebrarán doble, pues también para muchos es su cumpleaños, por lo que será un día de cambios y mucho amor.

Piscis: Estarán más que felices pues un nuevo amor los invitará a cenar y tendrá preparada una sorpresa que cambiará la vida de ambos.