Celebra a San Valentín junto a tus artistas favoritos

Este fin de semana está lleno de pop, salsa, bachata, merengue o rancheras, en las voces de Marc Anthony, Cristian Castro, Pablo Montero, Myriam Hernández, Héctor Acosta y Luis Vargas, entre otros artistas, quienes ofrecerán conciertos por toda la ciudad

Este fin de semana la ciudad se transformará en escenario ideal para los enamorados. Un exclusivo grupo de destacados cantantes latinos llega a Nueva York para celebrar el Día de San Valentín, cantando sus más grandes éxitos a son de pop, salsa, bachata, merengue y rancheras.

Prepárate, además, para disfrutar de un derroche de boleros y baladas. Descubre a continuación cuáles de tus artistas favoritos harán de este día una fecha inolvidable.

Noche de salsa con Marc Anthony

Ir a un concierto con el salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony en San Valentín siempre será una buena elección. Y es que sus canciones no te dejan otra opción que no sea bailar hasta el cansancio. ‘Está rico’, ‘Vivir mi vida’ y ‘Valió la pena’ son solo algunos de los temas que de seguro harán vibrar, este sábado, el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. A las 9 p.m. Información: http://www.prucenter.com

__________________________________________________________________________

Héctor Acosta en El Bronx

Si estás en el condado de El Bronx, no tendrás que ir muy lejos de casa para festejar porque el Lehman Center for the Performing Arts ofrece ‘Sentimiento Torito for Valentine’s Day’, una noche junto al cantante dominicano Héctor Acosta ‘El Torito’. El intérprete de ‘Me voy’, ‘Me duele la cabeza’ y ‘Perdóname la vida’ promete un show cargado de ritmos tropicales, entre los que figuran baladas, merengue y bachata. Sábado 16 a las 8 p.m. Información: http://www.lehmancenter.org

__________________________________________________________________________

Baladas con Myriam Hernández

Si hablamos de amor no puede faltar la cantautora chilena Myriam Hernández conocida como ‘La baladista de América’. La artista, que cumple tres de décadas de trayectoria sobre los escenarios, incluye en su repertorio temas como ‘El hombre que yo amo’, ‘Huele a peligro’ y ‘Herida’. Esta noche en el Ritz Theatre, en Elizabeth, New Jersey, a partir de las 8 p.m. Información: http://www.ticketmaster.com

__________________________________________________________________________

Cristian Castro y Pablo Montero

Pablo Montero y Cristian Castro se unirán en un show en el Alto Manhattan. Las estrellas mexicanas compartirán la tarima con los dominicanos Wason Brazoban, a quien recordarás por ‘Eres mi reina’ y ‘En un solo día’, y con el merenguero Emmanuel Jiménez, mejor conocido como ‘Ala Jaza’. La cita con este cuarteto será por partida doble, esta noche y mañana viernes a las 8 p.m. Entradas: http://www.boletosexpress.com

__________________________________________________________________________

Luis Vargas en Atlantic City

Si tienes planes de ir al área de Atlantic City, en Nueva Jersey, puedes aprovechar para ver al bachatero Luis Vargas, mejor conocido como ‘El rey supremo’, quien ofrecerá un concierto en Scores. En el repertorio del cantante figuran temas como ‘Loco de amor’, ‘No puedo volver contigo’ y ‘Volvió el dolor’. A partir de las 9 p.m. Información: http://www.scoreac.com

__________________________________________________________________________

Festival del amor

Nueva Jersey abre las puertas a un espectáculo que reunirá a diez populares artistas en el Festival del Amor, este sábado 16 de febrero. Karina, Silvana de Lorenzo, Luis Ángel, Henry Nelson y Yaco Monti son solo algunos de los artistas que te esperan en Palacio Europa, en Newark, Nueva Jersey. A partir de las 7:30 p.m. Entradas: http://www.boletosexpress.com

__________________________________________________________________________

Juan Fernando Velasco

Déjate seducir por las baladas románticas del cantautor ecuatoriano, Juan Fernando Velasco. El cantautor, estará en concierto esta noche en Sabor Latino, en Queens, a partir de las 9 p.m., y cerrará el fin de semana el domingo 17 en Irving Plaza. Canta junto a Velasco ‘Chao Lola’, ‘Dicen’, ‘Hoy que no estás’ y ‘Si alguna vez te amé’, entre otras canciones. Entradas: http://www.eventbrite.com

__________________________________________________________________________

Merengue con Sergio Vargas

En el Alto Manhattan también puedes asistir a un concierto de merengue con el cantante Sergio Vargas, quien hará una parada en la ciudad. Vargas de seguro los conquistará tan pronto interprete ‘Si algún día la ves’, ‘La quiero a morir’ y ‘Por ella’. En 809 Lounge, a las 10 p.m. Información: http://www.boletosexprress.com