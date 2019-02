16 estados liderados por California y Nueva York demandan para bloquear “emergencia nacional” de Trump

Crece la batalla legal para frenar a Trump en los tribunales

Aumenta la resistencia en contra de la declaratoria de emergencia nacional de Donald Trump con el objetivo de construir su muro fronterizo.

Un grupo de 16 estados liderado por California y Nueva York presentó una demanda este lunes para bloquear el movimiento del presidente Trump en una corte federal del distrito de California.

“El presidente Trump ha hecho virar al país hacia una crisis constitucional de su propia creación. Durante años, el presidente Trump ha declarado repetidamente su intención de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México”, dice la demanda.

El fiscal general de California, Xavier Becerra anunció su intención de iniciar una demanda casi inmediatamente después de que Trump declarara una emergencia nacional el viernes para burlar al Congreso y destinar casi $8 mil millones de dólares para financiar su controveritdo muro fronterizo.

A California y Nueva York se suman los estados de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Virginia.

Becerra ha dicho que la base para un requerimiento judicial en la declaración de Trump es que no hay una emergencia real en la frontera.

“No tuvo que llamar a esto una emergencia”, dijo Becerra el domingo en “This Week” de ABC. “Está claro que esto no es una emergencia, no solo porque nadie cree que lo sea, sino porque Donald Trump mismo ha dicho que no lo es”.

Becerra aseguró que Trump sabe que va a perder en los tribunales pero agregó que el magnate “espera poder contar con un tribunal conservador en la Corte Suprema para darle una victoria porque sabe que va a perder todo el camino”. La escalera del sistema judicial federal “.

Por su parte tres grupos de defensa del medio ambiente presentaron una demanda por separado este fin de semana impugnando la declaración de emergencia por no estar autorizada por la Constitución.