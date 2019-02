Chicharito se pronuncia en Instagram a favor de los pezones, pero después borra el post

Por fin... ¿apoya o no apoya la 'censura'?

Hay de gustos a gustos y algunos posicionamientos sobre ellos pueden no ser tan visibles o públicos y no pasa nada, vaya no es necesario, sobre todo si se trata de una política de uso de un servicio, en este caso de la red social Instagram en la que el futbolista mexicano Javier Hernández ha sido últimamente muy activo.

El famoso ‘Chicharito’ se pronunció este miércoles a favor de la erradicación de la censura que la red ejerce con las imágenes en las que aparecen pezones femeninos. Al delantero del West Ham le gusta -y no ve necesaria la censura de- esa parte del cuerpo femenino, razón por la que resulta medio incomprensible que después de repostear una campaña sobre el tema puesto en la opinión pública por @freethenipple haya decidido borrar su ‘apoyo’.

Quizás porque la foto que eligió era del perfil @bestnipplesever y pues estaba muy ‘subida de tono’.