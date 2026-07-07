Verizon regalará boletos para la final del Mundial 2026: así puedes participar

Conseguir un boleto para la final del Mundial 2026 se ha convertido en una misión casi imposible para miles de aficionados. Sin embargo, Verizon anunció una nueva oportunidad que podría cambiar esa historia para algunos de sus clientes en Estados Unidos.

La compañía confirmó que realizará uno de los últimos lanzamientos de entradas para el partido que coronará al campeón del mundo el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, un evento que ya es considerado uno de los más esperados del año y para el que la demanda de boletos sigue creciendo.

El beneficio forma parte de Verizon Shine, la nueva plataforma de recompensas de la empresa que reúne promociones y experiencias exclusivas durante todo el año, con un enfoque que va mucho más allá de los descuentos tradicionales.

Entre los beneficios destacan sorteos semanales, lanzamientos diarios de recompensas y acceso a experiencias relacionadas con deportes, conciertos, gastronomía, entretenimiento y eventos especiales.

La empresa asegura que el objetivo es que más clientes puedan acceder de manera sencilla a beneficios exclusivos, incluyendo experiencias únicas vinculadas con la Copa del Mundo.

Fecha y hora en la que Verizon regalará boletos para la final del Mundial 2026

Los clientes interesados deberán estar preparados, ya que el lanzamiento nacional comenzará el 8 de julio a la 1 p.m. (ET). Habrá más de 100 disponibles y se ofrecerán hasta agotar existencias, por lo que ingresar a tiempo será fundamental.

En esta ocasión podrán participar los clientes de telefonía móvil y del hogar de Verizon que se encuentren dentro de un radio de 150 millas (241 km) del New York New Jersey Stadium, sede de la gran final del Mundial.

El premio incluye únicamente las entradas para el encuentro. Verizon aclaró que los gastos de transporte, hospedaje y cualquier otro costo relacionado con el viaje deberán ser cubiertos por los propios ganadores.

Una de las últimas opciones para asistir a la final

La expectativa por la final del Mundial continúa aumentando conforme se acerca la fecha del encuentro. Precisamente por esa alta demanda, las oportunidades para conseguir boletos se han reducido considerablemente. Verizon ya había realizado entregas de entradas en meses anteriores, pero este nuevo lanzamiento representa una de las últimas posibilidades para quienes aún sueñan con vivir el encuentro desde las gradas.

La mecánica de asignación será sencilla: los boletos se entregarán conforme los clientes elegibles los reclamen a través de Verizon Shine, hasta que se agoten.

Con este tipo de iniciativas, Verizon busca reforzar su vínculo con los aficionados al fútbol y ofrecer experiencias que difícilmente podrán repetirse, justo cuando la cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y los boletos disponibles son cada vez más escasos.

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