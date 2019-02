La tildan de “asquerosa” y “pedófila” por amamantar a su hijo de 4 años

View this post on Instagram

🇻🇪 Ojalá dar teta fuera fácil, ojalá no doliera, ojalá no quitara el sueño, ojalá fuera por comodidad… Ojalá la gente no juzgara, ni mirara feo a las mamás que dan pecho. Mi respeto para todas ustedes, en especial las que no tienen apoyo en sus casas/🇬🇧 I wish breastfeeding was easy, I wish it wasn’t painful, I remember all those nights without sleep, I wish people didn’t judge or stared. All my love to all BF moms out there, specially those who don’t have the support they deserve at home.