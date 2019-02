Gaby Moreno prueba con lo sinfónico

La cantautora guatemalteca se presentará en el Lincoln Center como parte de la nueva temporada de la serie ‘American Songbook’

El tema migratorio toca en lo personal a la cantautora Gaby Moreno, filtrándose además en el nacimiento de sus canciones. La artista de origen guatemalteco asegura que alzar la voz por los afectados de esta problemática será siempre un compromiso prioritario en su vida.

“Como latina y como inmigrante no puedo estar ajena ante el dolor de tantas personas. No puedo comparar mi caso con el de otros, porque llegué a Estados Unidos contratada por un sello discográfico y sé que es una posición privilegiada, pero igual que muchos, me separé de mi familia, de mis raíces y llegué a este país decidida a perseguir mis sueños. Levantar mi voz por ellos es una responsabilidad”, agrega la artista que se radicó en Los Ángeles cuando tenía 18 años.

La artista, que ha compartido escenario con Bono y Andrea Boccelli, se presentará el miércoles 27 The Appel Room, del Lincoln Center, como parte de la serie ‘American Songbook’e incluye en su repertorio temas como ‘Ave que emigra’ y ‘Fronteras’, historias que hablan de libertad, de esperanza y nostalgias.

Al conversar sobre el programa de su concierto la ganadora de un Grammy Latino (2013) adelanta que hará un repaso por su repertorio en escena y que estrenará también temas incluidos en su próxima producción discográfica.

“Estoy muy contenta con esta producción que saldrá en mayo próximo. En el concierto en Lincoln Center estrenaré material inédito y el público disfrutará de una muestra de lo que será este nuevo álbum. Se trata de un disco de temas clásicos con arreglos para orquesta sinfónica y que contiene canciones como ‘Historia de un amor’ y ‘Alma llanera’”, comenta la cantante que estará acompañada en esta oportunidad por su banda, integrada por cuatro músicos.

De igual manera, al hablar de su recorrido en la música, la artista que en 2012 grabó la canción ‘Fuiste tu’, un dueto con su compatriota Ricardo Arjona, confiesa sentirse afortunada por las oportunidades que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Moreno se remonta al comienzo de su carrera y comparte lo que considera como su fórmula para abrirse paso en la música.

“Desde muy pequeña sentí amor por la música. No recuerdo el momento en que decidí dedicarme profesionalmente a esto, porque siempre he estado en el escenario. Con 9 años llegué a abrir conciertos en Guatemala para Ricky Martin y el grupo Magneto. Pienso que la clave ha estado en que amo lo que hago y he sido honesta con el público desde el principio, el público valora la autenticidad”, plantea.

Moreno, quien grabó una versión del tema de David Rudder ‘The Immigrants’ junto al arreglista, músico y productor norteamericano, Van Dyke Parks, también recuerda la primera composición que la sedujo durante su infancia.

“Sin duda es la zarzuela ‘Luisa Fernanda’ (de Federico Moreno Torroba) porque mi mama la escuchaba en la casa. Me gustó mucho, la canté y justo en ese momento fue cuando mi mamá decidió inscribirme en clases de canto. Luego cuando ya más adulta me enamoré del blues y del jazz”, agrega.

Un momento en su carrera que tampoco olvida es la primera vez que actúo para el público neoyorquino. La presentación surgió tras resultar ganadora del concurso de composiciones ‘John Lennon Songwriting Contest’ en 2006.

“Nunca voy a olvidar esa primera presentación porque luego de ganar el premio en el concurso de composiciones, me ofrecieron abrir el concierto para la cantante y compositora Fergie. A ese concierto siguió luego otro viaje para acompañar a Tracy Chapman en su gira. Cada viaje a Nueva York es inolvidable, estoy muy emocionada por este concierto, será una noche especial”, concluye .