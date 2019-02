La Víbora: Sergio Goyri y su ‘impresionante’ carrera artística

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Espero que hayan interpretado el sarcasmo en el título de La Víbora de esta semana, porque si no, solo les recuerdo que este actor mexicano –y alguna vez dizque cantante– tiene una amplísima carrera en las pantallas de cine y televisión, empezando con las producciones de los hermanos Almohada… ¡digo!, Almada. Los que saben de lo que hablo tendrán presente esas increíbles escenas que ni Hollywood ha podido lograr y en las que Goyri fue muchas veces protagonista.

¡Ay!, ¿cómo olvidar títulos tan célebres como “El regreso del pelavacas”, “El Judas de la frontera” y “Las 7 fugas del capitán Fantasma”. Todas estas cintas, aunque no las recuerden, son verdaderas joyas del cine mexicano, obras con las que se consagró la carrera actoral de Goyri. ¿Cómo? ¿No las han visto? De verdad se pierden de mucho. Son piezas con las que este mozuelo de 60 años debería haber sido nominado al Oscar, al Ariel, al Goya, al Oso de Oro, al Birote duro… Ah, no, este no existe, ¿verdad?

Bueno, esto viene al caso porque este hombre, toda una referencia de la cinematografía mexicana de todos los tiempos, se refirió a Yalitza Aparicio, la protagonista de “Roma”, como una “*inche india”. En donde puse el asterisco pongan una “p”. Esa palabra es muy usada en México para designar algo que se considera insignificante o inferior.

Goyri, quien fue ventaneado “inadvertidamente” por su propia novia en las redes sociales, hizo estos comentarios frente a otros amigos artistas –por supuesto igual de exitosos que él–, que respondieron que consideraban la nominación de Yalitza al Oscar como una “exageración”. Por cierto, no se pierdan la ceremonia este domingo; “Roma” tiene diez nominaciones, entre ellas la de mejor actriz, categoría en la que compite Yalitza.

Ya se imaginarán el revuelo que causaron los comentarios de Goyri en todo México, sobre todo porque por siglos los que se sienten de sangre europea o descendientes directos de los reyes de España, han visto por arriba del hombro a los indígenas mexicanos, como el caso de Yalitza, quien saltó a la fama con esta cinta dirigida por Alfonso Cuarón, y que relata la infancia del director vista desde los ojos de su nana, quien como Aparicio era –o es, porque todavía vive– de Oaxaca.

Las consecuencias ya se hicieron sentir para Goyri, y lamento decirles que por lo menos en Telemundo ya no lo verán; la cadena informó en un comunicado que el actor dejó de ser empleado de la empresa como consecuencia de sus comentarios, que consideró “ofensivos e insensibles”.

Mientras tanto, mi querida Yali sigue disfrutando de su inesperada fama. Seguramente en estos momentos está decidiendo si usa un Prada, un Versace o un Gucci para la ceremonia del Oscar. Seguro estará pensando como el Quijote: “si los perros ladran es señal de que avanzamos”.