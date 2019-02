Alaïa Costa López, hija de Adamari López, es la nueva estrella de las redes sociales

View this post on Instagram

Me encanta montar a #Rumbera y que mi maestro @ruizwilson me enseñe! Gracias @bonanzaequestriancenter . #equitacion #llegua #caballo #montaracaballo #jinete #hipica #girl #amazona #alaïa #alaïacostalopez #familiacostalopez #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #tonicosta #adamarilopez