Serrat: ‘Nueva York es una ciudad que me enamora’

El cantautor español Joan Manuel Serrat actuará en el Beacon Theater, el próximo jueves 28 como parte de la gira ‘Mediterráneo Da Capo’, que celebra por adelantado el 50 aniversario de la salida de su álbum ‘Mediterráneo’.

El cantautor español Joan Manuel Serrat viene a Nueva York para dar vida a uno de sus discos más célebres, ‘Mediterráneo’. El músico adelanta que su presentación será una ‘fiesta de gratitud’ a las 10 canciones que vieron la luz en 1971 y que le tienen sumergido en una gira de evocaciones titulada ‘Mediterráneo Da Capo’, que simboliza una vuelta al origen. Serrat, quien tiene por cancionero un poemario atemporal, conversó con El Diario sobre la crisis migratoria que toma lugar en el mar que sirvió de musa al referido álbum y sobre los conflictos entre su natal Cataluña y el resto de España. El autor de ‘Lucía’, ‘Pueblo blanco’ y ‘Penélope’ también compartió remembranzas de la aventura que vivió durante su primer viaje a Nueva York.

¿Qué recuerdos guarda de su primer viaje a Nueva York?

Tengo un recuerdo maravilloso que fue ver la película de Charlie Brown en Radio City Music Hall (‘A Boy Named Charlie Brown’) de comerme un filete en Gallaghers (Gallaghers Steakhouse) y de haber asistido al primer juego de béisbol de mi vida. Y no olvidaré jamás que vi mis primeros musicales, tanto en Broadway como en off Broadway. En Off Broadway vi ‘Fantasticks’ que es un musical que a mí me caló muchísimo. Luego de ese primer viaje, llegué a vivir temporadas en Nueva York, incluso tuve un departamento en la calle 67. Nueva York es una ciudad que me enamora totalmente.

¿Qué hizo que ‘Mediterráneo’ se convirtiera en un disco atemporal?

No dispongo de una fórmula, pero lo cierto es que las canciones de este disco me han acompañado a lo largo de casi 50 años, acompañando también la memoria colectiva de la gente que las ha compartido. Ese quizá sea el motivo de este homenaje, que es una fiesta de gratitud a estas canciones que me dejan todavía un sabor de boca espléndido tener que tocar.

¿Cómo era aquel joven compositor que dio vida a ese álbum?

Lo recuerdo como alguien que no me ha obligado nunca a tener que renunciar a él y cuya forma de actuar me gustaría que me siguiese acompañado en estos momentos. Estoy muy a gusto con todo lo que él me ha aportado. Lo único que no ha podido transportarse es la maravillosa juventud eterna. No me puedo quejar de lo que la naturaleza me ha dado. Me permite todavía poder subirme a un escenario y me regala la complicidad de la gente.

¿Qué le parece el hecho de que la canción ‘Mediterráneo’ sea utilizada como bandera para denunciar la crisis migratoria que ocurre en esa ruta?

Me parece magnífico que esa canción represente el espacio en donde está ocurriendo esta crisis y seguramente a ello ha contribuido el hecho de que es una situación en la que tomo parte constantemente, participo activamente en el movimiento que denuncia el tremendo drama que vive la gente que trata de buscar una nueva vida en la otra orilla.

¿Cómo evalúa el rol de Europa en este sentido?

Europa tiene una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, tanto en su génesis como su desarrollo, por la mezquina actitud que tiene de recesión de ayuda y de soporte a esta pobre gente que vive uno de los dramas migratorios más terribles que hemos visto.

Sobre su natal Cataluña ¿qué tan lejos o cerca ve que los catalanes se sientan a gusto siendo al mismo tiempo españoles o piensa usted que está es una doble condición irreconciliable?

Es una doble condición perfectamente conciliable. Yo me siento español y catalán sin sentir conflicto. Es una doble circunstancia, así me he sentido toda mi vida.

¿Cree que hay vías para una mejor relación de Cataluña con el resto de España y a la inversa?

Es un territorio dividido en dos formas de ver las cosas, no de una forma radical, no en el blanco y negro, sino en muchas tonalidades de grises que quizá no son tan visibles como el blanco y el negro. El blanco y negro se hacen ver mucho, porque gritan más, pero no quiere decir que sean más.

Usted ha sido inspiración para muchos cantautores ¿quiénes han dejado huella en usted?

Si he podido dejar alguna referencia que pueda servir a alguien para desarrollar su talento me siento orgulloso, porque han sido muchos de los que he aprendido. La respuesta requiere de mucho tiempo, porque no he hecho otra cosa en mi vida que aprender y no he sido exclusivista en ningún sentido; me ha venido el aprendizaje de todos los puntos cardinales. Todavía hoy sigo escuchando formas de hacer música, que debo confesar, encuentro un poco extrañas algunas y muy extrañas otras.

¿Cuáles formas musicales entran en la categoría de ‘extrañas’?

No puedo entrar en detalle porque son todos estilos muy respetables, pero sigo haciéndolo, sigo poniendo atención a ver de qué trata aquello que me cuesta tanto entender. Una vez ya me doy cuenta de que no lo entiendo renuncio y espero otra oportunidad.

Tras más de medio siglo de trayectoria ¿qué siente momentos antes de salir al escenario?

Espero un momento magnífico, volver a compartir una vez más las canciones con la gente. Y esta ‘una vez más’ es siempre una vez distinta. Nunca hay un concierto igual a otro, ni un sitio igual a otro, ni un día igual a otro. Lo entiendo así y eso me ayuda a huir de rutinas, de monotonías y me da un punto de emoción y de ilusión. Hay artistas que pasan por una situación de gran estrés, pero yo mantengo una actitud positiva antes de salir al escenario y la certeza de que los nervios nunca son buenos consejeros. Hay que tratar de encontrar la serenidad, porque de quitártela ya se ocupa el resto de los acontecimientos.

En detalle:

Qué: concierto de Joan Manuel Serrat

Cuándo: jueves 28 a las 8 p.m.

Dónde: Beacon Theater, 2124 Broadway

Entradas: http://www.ticketmaster.com