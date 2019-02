Trump fracasa en Corea del Norte luego de que Kim Jong-un descartara acuerdo

El presidente dice que un tercer encuentro podría ser "pronto... o nunca"

HANÓI – La segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, terminó antes de lo previsto debido a un profundo desacuerdo en la negociación para desnuclearizar Corea del Norte, un fracaso que llena de incertidumbre el futuro del proceso de distensión.

La segunda jornada de la cumbre de Hanói comenzó con señales de sintonía entre los dos líderes, pero se cerró abruptamente sin la firma de la declaración conjunta que habían negociado ambas partes y con la admisión de Trump de que es posible que no vuelva a reunirse con Kim en “mucho tiempo”.

“Han sido dos días muy interesantes, incluso productivos, pero a veces hay que retirarse, y ésta es una de esas veces”, afirmó Trump en una conferencia de prensa al término de la cumbre.

Según el presidente estadounidense, Kim le ofreció desmantelar el centro de investigación nuclear de Yongbyon, donde produce su combustible para bombas atómicas, pero a cambio pidió un levantamiento de sanciones que Washington consideró inaceptable.

“Fue por las sanciones. Básicamente ellos querían que levantáramos las sanciones de forma íntegra, y nosotros no podíamos hacer eso. Estaban dispuestos a desnuclearizar una gran parte de las áreas que queríamos, pero no podíamos levantar todas las sanciones por eso, así que (…) tuvimos que retirarnos”, explicó Trump.

Además, Kim “no estaba preparado” para hacer lo que Washington le pedía en materia de desnuclearización, según afirmó el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

“Teníamos papeles preparados para firmar, pero simplemente no era lo adecuado. Prefiero mil veces hacerlo bien que hacerlo rápido”, recalcó Trump, que partió de vuelta a Washington tras la rueda de prensa.

EEUU y Corea del Norte llevaban semanas negociando una declaración conjunta para dar seguimiento a la suscrita en la histórica cumbre de Singapur, en la que planeaban incluir ciertos avances en materia de desnuclearización a cambio de un modesto relajamiento de las sanciones económicas de Washington.

Se rumoraba, además, que Trump y Kim podrían firmar una declaración de paz en la península coreana, un documento no vinculante pero que habría tenido un peso simbólico claro en una región que sigue técnicamente en guerra tras el armisticio de 1953.

Ambas partes también estudiaban establecer oficinas “de enlace” en sus respectivas capitales, un primer paso en el camino para iniciar relaciones diplomáticas entre los dos históricos enemigos, y se esperaban posibles avances en la devolución de los restos de soldados estadounidenses caídos en la guerra de Corea.

Todo eso se quedó en el tintero ante un desacuerdo fundamental en el tema central, la desnuclearización, sobre el que no ha habido avances desde Singapur debido a la falta de una hoja de ruta y las diferencias respecto a qué significa ese término.

Trump aseguró que las negociaciones continuarán, pero dio a entender que no volverá a reunirse con Kim hasta que haya más avances en las conversaciones.

“Veremos si ocurre. No me he comprometido” a una tercera cumbre, afirmó el mandatario, y agregó que ojalá esa cita pueda programarse “pronto”, pero “puede que no ocurra durante mucho tiempo”.

Pompeo se mostró “optimista” a pesar de la falta de acuerdos, y garantizó que las partes están hoy “más cerca” en sus posiciones “que hace 36 horas, y que hace un mes o dos”.

“Hemos hecho verdaderos avances. Todos esperábamos haberlo hecho mejor, pero nos hemos despedido con el acuerdo de seguir trabajando en un problema que es increíblemente complicado”, destacó Pompeo.

El optimismo con el que Trump y Kim iniciaron su cumbre en la cena de este miércoles se había tornado en prudencia de la noche a la mañana, con el mandatario estadounidense reconociendo que no podía “garantizar” un acuerdo esta misma jornada.

Kim respondió, probablemente por primera vez en su vida, a varias preguntas de periodistas internacionales, y reafirmó que está dispuesto a desnuclearizar su país.

“Si no tuviera voluntad de hacerlo, no estaría aquí ahora”, sentenció.

Sentado a la derecha de Trump en el hotel Metropole de Hanói, ocho meses después de conseguir su primera foto con el líder estadounidense, Kim se permitió apostar por la cautela.

“Es demasiado pronto para decir (si la negociación será un éxito). Pero no puedo decir que sea pesimista”, recalcó el líder norcoreano que iniciará mañana una visita de Estado de dos días a Vietnam.