Yuri no para de hablar de Yalitza Aparicio: “todas queremos una Cleo”

La cantante mexicana dijo anteriormente que Yalitza no cumple con los prototipos que quiere Hollywood

Yuri ha sido una de las artistas que más controversia han causado por sus apreciaciones sobre Yalitza Aparicio. En pleno desarrollo de Viña del Mar levantar el avispero al reiterar que la oaxaqueña no tiene el estereotipo que piden en Hollywood.

Esta semana la veracruzana intentó remendar la situación.

“Vi la película, me encantó, a mí sí me gustó mucho. Me conecté mucho con mi pasado y bueno, Cleo, todas queremos una Cleo, no Yalitza porque me equivoqué”, expresó a Ventaneando de TV Azteca.

Hay que recordar que en la obra maestra de Alfonso Cuarón “Cleo” es una empleada doméstica interpretada por la actriz mexicana de 26 años que fue nominada al Óscar por “mejor actriz”.

“Me encanta su personaje, y yo recuerdo que he tenido dos Cleos, la nana que tenía mi hermano y la que me cuidaban a mí, eran así como Cleo, eran todólogas”, expresó.

La intérprete de “La Primavera” comenzó su controversia con Yalitza al decir que en Hollywood querían a la gente bonita, contrario a lo que era su paisana, luego dijo que quería una Yalitza, haciendo referencia a una empelada doméstica.

La película “Roma” reavivó el debate en México sobre el racismo y los estigmas a los indígenas.