Las charter en proceso de expansión

Más de 35 nuevas escuelas abrirían en el otoño. Destaca una especializada en dislexia en Staten Island donde la comunidad jugó un rol importante así como el Gobernador y otros sectores interesados

Al menos 36 nuevas escuelas charter podrían iniciar operaciones en el otoño de 2019 en el estado de Nueva York, aunque diversos factores críticos como conseguir locales óptimos o la finalización de sus planes de trabajo podrían impactar en la cifra final. Ésta podría conocerse en mayo o junio, de acuerdo con fuentes del The New York City Charter School Center.

De acuerdo con la carta informativa de New York State Charter Schools 2018-2019, hasta el 26 de febrero de este año hay un total de 385 escuelas charter que tienen aprobación para operar en todo el estado. De éstas, 343 están operando e incluyen las que ya están aprobadas pero no están operando todavía.

No obstante, pese a que el listado está actualizado, algunos datos podrían variar en tanto que las escuelas logran establecer sus sedes, cambian de planes o necesitan más tiempo para ejecutarlos. Los datos finales podrían estar claros entre mayo y junio.

Entre las escuelas charter que comenzarán a operar este año están AECI II: NYC Charter High School for Computer Engineering and Innovation. Su primera sede ubicada en 838 Brook Avenue, El Bronx, abrió sus puertas en 2008 y actualmente sirve a 450 estudiantes en los grados 9-12 en El Bronx. El sorteo para las admisiones 2019 se realizará el 1 de abril y habrá ‘open house’ el 16 de marzo próximo de 10 a.m. a 1 p.m.

Asimismo, Bold Charter School (Distrito 12), en El Bronx, la cual planea inscribir a 120 alumnos de Kindergarten y 1er. Grado. Su locación exacta todavía está en proceso y planea expandir servicios hasta 5o. Grado e inscribir hasta un máximo de 480 alumnos.

Achievement First, que abrió sus primeras tres escuelas en el centro de Brooklyn en 2005 y ahora cuenta con una red de 23 centros de alto desempeño en este condado, tiene aprobadas dos nuevas locaciones en el Distrito 16. Aunque en la lista aparece que abrirán operaciones en el otoño, sus autoridades pidieron un año más para finalizar la planeación estratégica.

Staten Island contará, a partir de este año, con la única escuela diseñada para atender estudiantes con dislexia y otras discapacidades del lenguaje. Bridge Preparatory Charter School abrirá con 86 puestos disponibles para los grados 1o. y 2o. y añadirá un grado y nuevos cupos hasta alcanzar su meta inicial de 1o. a 5o. Grado para el año escolar 2022-2023 sirviendo aproximadamente a 242 estudiantes. La dirección exacta todavía no está disponible.

La apertura de esta escuela culmina un proceso iniciado en 2014 por padres de familia, educadores y activistas que contó con dos aliados claves, el presidente del condado James S. Oddo y la representante de Staten Island ante el Board of Regents, Christine Cea. El Departamento de Educación de NYC ha emitido una propuesta de co-ubicación de esta escuela en el Michael J Petrides Campus de Staten Island. Dicha propuesta será sometida a votación el 17 de abril.

Otras escuelas que tienen planificado el inicio de operaciones –ya sea debutantes o nuevas sedes– son: Bronx Arts and Science Charter School, Bronx Charter School for Excellence 5; Brooklyn RISE Charter School; Cardinal McCloskey Community Charter School (Kindergarten y 1er. Grado dentro de Aquinas High School, El Bronx); Central Brooklyn Ascend Charter School 3; Education Unlimited Lyceum Charter School; Ivy Hill Preparatory Charter School (Brooklyn, Distrito 18, dentro del edificio de Nazareth Regional High School, East Flatbush); LEEP Dual Language Academy Charter School, Neighborhood Charter School, que abrirá dos locaciones en Harlem (691 St. Nicholas Avenue, Manhattan) y El Bronx (411 Wales Avenue, El Bronx) del Community School District 7, con Kindergarten y 1er. Grado. Esta escuela cuenta con un programa inclusivo para niños que se encuentran en el espectro de autismo y que conforman el 15% del cuerpo estudiantil.

La base de datos del Departamento de Educación del estado también da cuenta de entidades como Success Academy que abrirá cuatro nuevas sedes en 2021 y tres en 2022; Explore Envision Charter School, que abrirá operaciones en 2022, y Explore Enrich Charter School que abrirá operaciones en 2023.

Escuelas charter en el estado de Nueva York

200 autorizadas por SUNY

101 autorizadas por Board of Regents

40 autorizadas por el Departamento de Educación de NYC

2 autorizadas por Buffalo BoE

Total: 343

Fuente: NYSED.gov

Nuevas escuelas charter que abrirán en NYC en 2019