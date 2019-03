La familia de Hugo Figueroa desestima la venganza a casi un mes de la ejecución del empresario

Federico Figueroa condenó la difusión del video del fusilamiento de su sobrino

Han pasado más de 20 días de que las impactantes imágenes del asesinato del empresario Hugo Figueroa, sobrino del fallecido Joan Sebastian, consternaron al público.

Sujetos armados fusilaron a plena luz del día al hombre que se dedicaba a organizar jaripeos en poblaciones de México.

Federico Figueroa habló por primera vez sobre las escabrosas imágenes de la muerte de su sobrino Hugo.

“Es algo para Ripley y es algo en lo que tienen que tomar cartas en el asunto el gobierno federal y los que hacen las leyes, que deberían prohibir, no nada más eso, sino todo… deberían de prohibir los videos de violencia”, expresó en declaraciones a Ventanenado de TV Azteca.

El hermano de Joan Sebastian negó cualquier deseo de venganza de parte de su familia.

“Yo me quedo de todo con una parte importantísima de mi primo Chuy, que no le gustó a muchos por ahí, pero dijo ‘gracias a Dios me lo regresaron, está con Dios, está en un mejor lugar’. Ojalá hiciéramos conciencia que ese tipo de declaraciones son las que tienen que haber y no los videos”, explicó.

“Nada de revanchas y venganzas, eso no lleva a nada”.

Federico Figueroa impulsa la carrera de su hijo Fede, cantautor que quiere hacerse un nombre en la dinastía que comenzó el legendario Joan Sebastian.