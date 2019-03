Una abuela de Florida queda embarazada luego de creer que tenía menopausia

Un embarazo tardío puede acarrear muchos problemas de salud tanto para la madre como para el bebé

Una abuela de 50 años se sorprendió cuando descubrió que tenía casi seis meses de embarazo, a pesar de que los médicos le dijeron que estaba en la menopausia.

En octubre del año pasado Michele Hall, de Golden Gates Estates, Florida, experimentó dolores que pensó podrían ser efectos secundarios del lupus, contra el que había estado luchando durante la última década, pero luego de que no desaparecieron, decidió hacerse una prueba de embarazo, por si acaso, informó Naples Daily News.

Cuando dio positivo su sorpresa fue total, Hall ya era madre de cuatro hijos y abuela de dos nietos. En ese momento, no había tenido el período por más de un año. Según ella creía y de acuerdo a lo que los médicos le dijeron, esa ausencia de período era debido a la menopausia. Sin embargo, era porque parte de este tiempo estuvo embarazada.

“Todos estaban en shock”, le dijo al periódico. “Definitivamente, yo sigo en shock”, agregó su esposo, Jerry Hall.

Una visita al médico confirmó que tenía 26 semanas de embarazo, dejando a la familia solo con un par de meses para prepararse para la llegada del recién nacido.

Michelle no podía creerlo. Le habían dicho, no uno sino dos médicos, que estaba pasando por la menopausia y no había prácticamente ninguna posibilidad de que pudiera concebir un hijo, informó el mencionado medio.

Pero como se ha demostrado prácticamente ninguna posibilidad no quiere decir ninguna posibilidad en absoluto. El 27 de diciembre, Michele se sometió a una cesárea programada y le dio la bienvenida al mundo a Grayson, así llamaron al bebé.

Grayson pasó 12 días en la unidad de cuidados intensivos antes de ser dado de alta en enero. Dos meses después, ya alcanzado un peso normal y le encanta comer y dormir, de acuerdo con el Daily News.

A pesar de que está agradecida por el pequeño Grayson, Michele asegura que no quiere tener más hijos y se extrajo las trompas de falopio.