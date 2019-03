Piden que ingresos por legalización de la marihuana no vayan a la MTA

El nuevo Defensor del Pueblo, líderes políticos y activistas se oponen a la propuesta de Cuomo y De Blasio de usar parte de esos recursos para arreglar el Subway

La legalización de la marihuana recreativa en el estado de Nueva York aún no ha sido aprobada por la Legislatura estatal, pero el uso de los millonarios recursos que su venta y distribución generarán, ya está siendo motivo de discordia. Este jueves, líderes, activistas y políticos de la Gran Manzana le hicieron una advertencia clara al alcalde Bill de Blasio y al Gobernador Andrew Cuomo: “Los ingresos de la marihuana no deben ser utilizados para ayudar a la MTA”.

Así lo exigió en su primer día como Defensor del Pueblo Jumaane Williams, quien dejó claro que se opone al plan anunciado la semana pasada por el Alcalde y el Gobernador para salvar a la MTA, en lo que tiene que ver con el uso de recursos que ingresarían por el impuesto a la venta de la marihuana, que se estiman entre $300 y $336 millones para la ciudad. Williams defendió que esos ingresos tienen que ser utilizados para ayudar a las comunidades negra e hispana que han sufrido mayormente la criminalización del consumo y posesión de esa droga. Más del 86% de las detenciones por consumo y posesión son personas de color, mayormente varones jóvenes.

“Ahora que vienen a decir que van a legalizar la marihuana, quieren tomar ese dinero para usarlo en otra parte, pero no, ese dinero debe usarse nada más que para manejar los problemas con los que las comunidades han lidiado mientras la marihuana no ha sido legalizada”, dijo el nuevo Defensor del Pueblo, quien exigió que no se tomen decisiones a espaldas de la comunidad, como ocurrió con Amazon. “No podemos legalizar algo cuando no hablamos de los récord exponenciales de arrestos, de los planes para manejar las problemáticas y necesidades de las poblaciones afectadas y ahora venir a querer usar un dinero para la MTA. Eso no va a ocurrir”.

El presidente del Comité de Seguridad Pública del Concejo Donovan Richards, destacó el devastador efecto que por años ha tenido la criminalización de comunidades de color por el uso de la marihuana, y exigió que los recursos generados tras legalizar la hierba se destinen para reparar a familias afectadas.

“Aunque las necesidades de tránsito de esta ciudad son desesperantes, ni un solo dólar debería ser para la MTA hasta que no se resuelvan los problemas de las comunidades”, aseguró el concejal de Queens, destacando que el transporte puede ser parte de la conversación , pero no una imposición. “Debe haber compromisos sólidos para dirigir los fondos a esas comunidades, en otras áreas como educación, salud y desarrollo de fuentes de trabajo”.

Piden ayudar a inmigrantes

Anthony Posada, de la Unidad de Supervisión y Justicia Comunitaria de la organización Legal Aid Society, mencionó que los recursos generados deben ayudar incluso a inmigrantes que se han visto afectados con las leyes de marihuana.

“Hemos visto como la prohibición del uso de la marihuana ha sido usada como una herramienta para criminalizar y destruir vidas de muchas personas que han sido arrestadas, algunas deportadas como resultado de esto y en un acto de reinversión en la comunidad ningún recurso de la marihuana debe ser usado en una institución como la MTA que ha fallado en resolver sus problemas y debe usarse en planes para las comunidades afectadas”, dijo el defensor.

Entre tanto, el concejal Antonio Reynoso no solo defendió a los consumidores de marihuana sino que se refirió a aquellos pequeños expendedores que han encontrado en la comercialización de la hierba una fuente de ingresos para sostener a sus familias y aseguró que ahora que el gobernador Cuomo está queriendo dar recursos de una eventual legalización a la MTA, está ignorando a los más vulnerables.

“Cuando hay negros e hispanos pobres usando la marihuana para mantener a sus hogares, los demonizamos, decimos que son criminales, pero cuando se trata del gobernador Cuomo usando la marihuana para arreglar su casa y su MTA, decimos que es bueno. Pero no estoy de acuerdo, no. La gente que debe dictar lo que se hace con esos recursos, eso no debe ser la de arriba”, dijo el político de Brooklyn. “Los de arriba que no lucen como los que han sufrido las consecuencias, están tomando decisiones desconectados de la gente a la que le pasan las cosas y esta vez las voces de los más afectados tienen que escucharse. No vamos a darle un solo dólar a la MTA, a menos que las comunidades así lo decidan”.

El presidente del Comité de Asuntos del Consumidor del Concejo Municipal Rafael Espinal, también manifestó su oposición a los planes de la propuesta común entre Cuomo y De Blasio y pidió que no se toque un solo centavo de allí para ayudar a la MTA.

“Esos fondos deben ser usados para crear oportunidades de trabajo, para educar y para ayudar a las comunidades destruidas por las leyes que criminalizan la marihuana. Lo último que queremos es que ese dinero se use para una agencia que ha hecho un mal manejo de nuestros impuestos. Hacer eso envía un mensaje es equivocado”.

El Diario intentó obtener una reacción de las mandatarios neoyorquinos, pero ni la Administración De Blasio ni la oficina del Gobernador Cuomo respondieron a las solicitudes para que respondieran las quejas a su plan.

Efectos económicos de la marihuana:

$3.100 millones movería en el mercado la venta de marihuana en el estado de Nueva York, según un reporte del Contralor

$1.100 millones significarían las ventas en la ciudad

$436 millones podría recibir el Estado por impuestos generados

$336 millones sería el ingreso tributario en la Gran Manzana

$300 millones en impuestos es el estimado del gobernador Cuomo

$83 millones en impuestos se verían inmediatamente en el 2021

Arrestos por marihuana en Nueva York