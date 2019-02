Cuomo y De Blasio anuncian plan conjunto para transformar la MTA

Los mandatarios presentaron un proyecto de 10 puntos, que incluye financiamiento con la tarifa de congestión y la venta de marihuana, al igual que la reestructuración de la agencia de transporte

Faltando solo unas horas para que los neoyorquinos sepan si se incrementa o no el costo de las MetroCard, lo que se decidirá este miércoles, y en medio de las constantes quejas que enfrenta la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) por fallas y retrasos en el sistema de transporte público, el alcalde Bill de Blasio y el gobernador Andrew Cuomo, dejaron de lado sus diferencias y anunciaron este martes que acordaron un plan para sacar de la crisis a la agencia que maneja el Subway y de paso reestructurarla.

A través de este plan de 10 puntos, que incluye el apoyo de ambos mandatarios a la ‘tarifa de congestión’ para los autos que transiten debajo de la calle 61 en Manhattan, a fin de crear un amplio flujo de financiamiento, Cuomo y De Blasio quieren asumir las riendas y mostrar una ruta clara para encaminar a la MTA.

La propuesta del Alcalde y el Gobernador, con la que se espera reunir millonarios recursos para invertir en el sistema de transporte público, además de requerir la aprobación de la tarifa de congestión, que según Cuomo ya cuenta con buenos ojos por parte de los líderes de la Legislatura estatal, pretende obtener más fondos gracias a un impuesto a las ventas por internet y una parte del impuesto por la comercialización de la marihuana, si se aprueba su legalización.

“No podemos dejar pasar otro año sin acciones que faciliten la vida de los neoyorquinos, pues esta crisis es más profunda que nunca, y ahora está claro que no hay forma de solucionarla si no fijamos la tarifa de congestión y buscamos otras fuentes de ingresos que sean dedicadas a la MTA. El momento de actuar es ahora”, aseguró el Alcalde, advirtiendo, además, que con el plan de 10 puntos la Ciudad jugaría un rol más protagónico en las decisiones de la agencia de transporte.

“Sigo creyendo que un impuesto a los millonarios proporciona la mejor fuente de ingresos más sostenible para las mejoras de tránsito que nuestra ciudad necesita. Pero el tiempo para actuar se está agotando y, entre todas las alternativas, la tarifa de congestión tiene las mejores perspectivas de éxito inmediato”, agregó De Blasio, advirtiendo que confía en que muy pronto se llegará a un plan de soluciones efectivas para echar a andar.

“Espero asociarme con el Gobernador y la Legislatura mientras trabajamos para asegurar que esta propuesta para revitalizar la MTA se convierta en una realidad”, agregó el Alcalde.

Control al aumento de tarifas

Entre tanto, el mandatario estatal mencionó, además, que otro de los puntos de la propuesta es que haya un tope de aumento de tarifas máximo consideradas y mejoras al servicio.

“Las tarifas de la MTA para el transporte público masivo deben controlarse en años futuros mediante acciones de contención de costos y una mejor gestión. La MTA debe poder operar con aumentos de tarifas de transporte público limitados a incrementos inflacionarios de 2% por año”, dijo Cuomo.

Sobre la urgencia de reformar la agencia de transporte, el Gobernador dijo: “La MTA desarrollará un plan de reorganización para que la agencia sea más eficiente y efectiva. La estructura diseñada en 1968 hace que la coordinación entre las entidades de la MTA sea difícil y costosa”.

Fernando Ferrer, presidente interino de la MTA recibió con mucho optimismo la propuesta de Cuomo y De Blasio, no solo porque generaría los recursos que necesita esa agencia para sus mejoras, sino porque además plantea una reestructuración que es necesaria.

“Respaldo firmemente esta propuesta del Gobernador y el Alcalde, pues aborda los desafíos fundamentales que enfrenta la MTA: la necesidad de una reforma en toda la organización, reducción de costos, ingresos adicionales y mayor eficiencia”, dijo el funcionario. “Esta propuesta es una cura integral para gran parte de lo que aflige a la MTA, y espero verla promulgada rápidamente en beneficio de nuestros 8,5 millones de clientes diarios”.

Ferrer agregó que incluso la aprobación de ese plan evitaría golpes más fuertes al bolsillo de los usuarios del metro y los autobuses.

“Lo mejor de todo es que si la Legislatura adopta este plan, a los pasajeros se les ahorrará un aumento de tarifa del 30 por ciento para financiar los costos de capital necesarios. Insto a la Legislatura a actuar y apoyar al gobernador Cuomo y al alcalde de Blasio en su esfuerzo por mejorar el metro y toda la MTA para la gente de Nueva York”, destacó la cabeza de la MTA.

Activistas apuntan a la Legislatura

Activistas y defensores de los derechos de los pasajeros también recibieron con buenos ojos la propuesta de Cuomo y De Blasio y aseguraron que ahora el balón queda en el terreno de los legisladores.

“Cuando el Gobernador y el Alcalde elaboran un plan juntos, significa un verdadero impulso para promulgar la tarifa de congestión para arreglar el metro”, dijo John Raskin, director ejecutivo de la organización Riders Alliance. “El Gobernador y el Alcalde están trabajando juntos para enfrentar la crisis del tránsito, y ahora necesitamos que el Senado y la Asamblea hagan su parte y aprueben el impuesto de congestión, como parte del presupuesto de este año”.

Jason Kaplan, de la campaña Fix Our Transit, aplaudió que De Blasio y Cuomo se hayan unido en torno a buscar soluciones a la crisis del metro y también hizo un llamado a Albany para que se suban al mismo autobús y aprueben las iniciativas necesarias para generar más recursos para la MTA. “El Gobernador Cuomo y el Alcalde de Blasio están totalmente de acuerdo: ahora los ojos están únicamente en la Legislatura de Albany para reparar el sistema de tránsito defectuoso de Nueva York al aprobar un plan integral de precios de congestión en el presupuesto de este año”, recalcó el líder.

También hay críticas

Y actuando como Defensor del Pueblo interino, el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, criticó los efectos que puede acarrear la implementación del plan Cuomo-De Blasio. A pesar de mostrarse complacido al ver que el Alcalde por primera vez apoya la tarifa de congestión y que el Gobernador está abierto a la reforma de la MTA, no ocultó sus reparos.

“El anuncio de hoy, gran parte del cual no es nuevo, está muy lejos de la visión audaz que necesitamos para abordar la crisis de tránsito masivo de nuestra Ciudad”, dijo el líder político. “Estoy totalmente en desacuerdo con la idea de que otorgar al Estado un mayor control de los ingresos generados por la Ciudad y nuestra infraestructura de transporte vaya a resolver mágicamente nuestro problemas esta vez. No estoy convencido y pronto tendré más que decir sobre esto”.

Los 10 puntos del plan Cuomo-De Blasio:



1. Crear una auditoría independiente , que se completará a más tardar en enero del 2020, y que determine los activos y pasivos reales de la MTA.

, que se completará a más tardar en enero del 2020, y que determine los activos y pasivos reales de la MTA. 2. Plan de reorganización, que debería completarse en junio: La MTA desarrollará un plan de reorganización para hacer que la agencia sea “más eficiente y efectiva”, ya que el plan de los mandatarios considera que actualmente la NYCTA, el LIRR, el Metro-North, la MTA Capital Construction, el MTA Bus y el SI Railway operan como seis entidades separadas. Por ello proponen que todas las funciones comunes de ingeniería, adquisiciones, recursos humanos, gestión de la construcción y asuntos legales, se consoliden en una operación central.

3. El impuesto de congestión: La petición es que la Legislatura apruebe la instalación de peajes de dispositivos electrónicos en el perímetro conocido como Distrito Central de Negocios, al sur de la calle 61 en Manhattan en horas pico y horas regulares. La FDR Drive no se incluirá y los vehículos de emergencia estarán exentos de los pagos, al igual que vehículos operados o que transporten personas con discapacidades, personas con dificultades identificables o capacidad limitada para acceder a instalaciones médicas, también estarán exentos o recibirán descuentos. Además, los fondos recaudados con los peajes se complementarían con los ingresos de un nuevo impuesto a las ventas por Internet de las ventas en la ciudad de Nueva York y un porcentaje del impuesto al consumo de marihuana, si se legaliza. El plan es establecer los peajes no más tarde de diciembre del 2020.

: el plan propone que basados en las “acciones de contención de costos y la mejora de la gestión”, los costos sean controlados. La idea es que la MTA debería poder operar con aumentos de tarifas de transporte público limitados a aumentos inflacionarios máximos del 2 por ciento por año. 5. Se espera que los nombramientos de la Junta de la MTA se modifiquen para asegurar que los términos concluyan con el mandato del funcionario electo.

Se espera que los se modifiquen para asegurar que los términos concluyan con el mandato del funcionario electo. 6. Los funcionarios del estado de Nueva York esperan trabajar con la MTA , los fiscales y la Ciudad para combatir la evasión de tarifas. El objetivo de ello no es criminalizar a quienes se saltan el torniquete, sino prevenir la falta y aumentar su cumplimiento.

, los fiscales y la Ciudad para combatir la evasión de tarifas. El objetivo de ello no es criminalizar a quienes se saltan el torniquete, sino prevenir la falta y aumentar su cumplimiento. 7. Los expertos en transporte, ingeniería y gobierno que no tengan relación financiera existente con la MTA, deben revisar el Plan de Capital , incluidos los aumentos de tarifas y tarifas propuestos por la MTA. Cuomo, De Blasio, la Asamblea Estatal, el Senado, y las organizaciones que representan a los usuarios, trabajarán para nombrar a los miembros del comité.

Los expertos en transporte, ingeniería y gobierno que no tengan relación financiera existente con la MTA, , incluidos los aumentos de tarifas y tarifas propuestos por la MTA. Cuomo, De Blasio, la Asamblea Estatal, el Senado, y las organizaciones que representan a los usuarios, trabajarán para nombrar a los miembros del comité. 8. La MTA deberá tener todos los proyectos principales de construcción y los proyectos planificados como ‘diseños de construcción’.

y los proyectos planificados como ‘diseños de construcción’. 9. La MTA acelerará de inmediato la finalización del Plan de acción del metro , que incluye: reparación de señales, manejo de aguas, mejoras de estaciones, reparaciones de carriles, instalación de almohadillas de fricción, mayores esfuerzos de remodelación y otras mejoras en el servicio.

, que incluye: reparación de señales, manejo de aguas, mejoras de estaciones, reparaciones de carriles, instalación de almohadillas de fricción, mayores esfuerzos de remodelación y otras mejoras en el servicio. 10. Cuomo y De Blasio deberán trabajar con la Legislatura estatal para crear las disposiciones en este marco de trabajo.

Cifras del plan: