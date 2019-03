La ley de seguridad de los andamios debe mantenerse

Como la mayoría de los neoyorquinos, no soy fan de la MTA. Nuestros autobuses se arrastran si llegan, nuestros trenes se retrasan constantemente y, al mismo tiempo, nuestras tarifas suben y suben. Si necesita un elevador para ir de la calle a la plataforma del metro, como yo, buena suerte. Cuando hay uno, la mitad del tiempo ni siquiera funciona.

Entonces, cuando escuché por primera vez sobre la reciente propuesta del presidente del Concejo municipal Corey Johnson para que la Ciudad se hiciera cargo de la MTA, me sentí entusiasmado y optimista No soy un insider político, pero parece una solución de sentido común. ¿Por qué debería el control sobre el MTA estar en Albany cuando las personas que lo usan están en El Bronx, Brooklyn y los otros condados?

Mi entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando aprendí más sobre el plan del presidente del Concejo. Enterrado en su informe, deja en claro que quiere abolir la Ley de seguridad de andamios, una ley que estipuló para mí y para mi familia después de que me lesioné en el trabajo. Para respaldar su plan, utiliza estudios que han sido repetidamente desacreditados e incluso rechazados por la organización que los puso en marcha: el Instituto de Gobierno SUNY Rockefeller.

Me sorprende que haya hecho esto porque, hasta ahora, pensaba en Corey Johnson como alguien que se preocupaba por los trabajadores. Es por eso que es tan decepcionante ver que él no está bien versado en los temas y fue engañado o los poderosos intereses especiales que se oponen a las normas de seguridad de los trabajadores a toda costa tienen su oído.

No estoy seguro de qué es peor. Pero de cualquier manera, la gente de Nueva York nos merecen algo mejor, especialmente de alguien que quiere ser alcalde.

A los grupos anti-trabajadores, respaldados por las industrias de contratistas y seguros, les gusta hacer afirmaciones falsas sobre la ley. Confían en el hecho de que si no trabaja en la construcción, es posible que nunca haya oído hablar de la Ley de seguridad de andamios antes o no entienden por qué es tan importante.

En virtud de la ley, se requiere que los contratistas y propietarios de sitios de trabajo proporcionen a los empleados, trabajadores de la construcción como yo, equipos de seguridad adecuados. En el caso de que no les ofrezcan equipos de seguridad a los empleados y alguien resulte herido, se los hace responsables. A cambio, si el equipo está ahi, los trabajadores deben utilizarlo. Si no lo hacen, entonces son responsables. Cosas bastante sencillas.

Esta ley no es solo una cuestión de preocupación para los abogados y el gobierno. Significa mucho para los verdaderos trabajadores, como yo. Es lo único que me impidió estar sin trabajo, sin ninguna forma de subsistir para mí o para mi familia.

En 2014, estaba trabajando en el distrito de Flatiron en Manhattan. Estaba parado en un andamio para demoler un techo existente. Pero cuando otro trabajador ajustó el andamio, caí 10 pies, rompiéndome y desgarrándome casi todos los huesos y músculos principales en el lado izquierdo de mi cuerpo, además de lastimarme la espalda. Mi hombro, muñeca y tobillo fueron destruidos. Nunca me proporcionaron un arnés y una de las ruedas de la barandilla que usábamos estaba completamente defectuosa.

Después del shock inicial, tuve que someterme a varias cirugías y tener todo tipo de hardware en mi cuerpo. Nunca me he adaptado por completo y nunca me sentiré como lo hice antes del accidente. Más allá del dolor físico continuo, me ha costado mucho adaptarme a no poder hacer las cosas que alguna vez pude y, a veces, sentir vergüenza por mi lesión.

Hablando francamente, no ser el hombre que una vez fui, ha sido difícil de estar acuerdo con eso. He tenido episodios graves de depresión y ansiedad y todavía lucho con esto de manera regular. Aunque soy afortunado, he podido trabajar de nuevo, mi capacidad es muy limitada en comparación con la anterior.

Trabajando en la construcción, hay muchas cosas que ahora no puedo hacer o necesito una ayuda significativa de mis compañeros de trabajo para completarlo. En el ambiente acelerado, “hazlo” en los sitios de trabajo de la Ciudad de Nueva York, nadie quiere sentir que depende del equipo, pero esa es mi realidad.

Mientras los neoyorquinos ciertamente no están de acuerdo en todo, hay algunas cosas que creo que el 99% de nosotros estaría de acuerdo. Proporcionar equipos de seguridad para los trabajadores que suben escaleras, pararse en plataformas y colgarse de las paredes parece una tarea fácil.

Entonces, señor presidente del Concejo, ¿qué tal si le pregunta a los neoyorquinos cómo se sienten respecto a este plan?

– Juan Carlos Sandoval es un trabajador de la construcción que vive en Queens