Fiscal de Nueva York cita a dos bancos vinculados con Organización Trump

Letitia James pidió archivos a Deutsche Bank e Investors Bank

La nueva fiscal general estatal de Nueva York, Letitia James, envió citaciones a Deutsche Bank e Investors Bank el lunes por los registros que involucraban la fallida oferta del mandatario Donald Trump para comprar el equipo de fútbol americano “Buffalo Bills” y otros negocios relacionados con la Organización Trump.

Un día después de emitir las citaciones, James pidió a los legisladores en Albany cerrar la “laguna” legal que prohíbe a los fiscales del estado presentar cargos similares contra personas indultadas por cargos federales.

“Tenemos un acuerdo en ambas casas, anticipamos que el proyecto de ley se aprobará en un par de semanas”, dijo a New York Post.

La citación del Deutsche Bank investiga solicitudes de préstamos, hipotecas, líneas de crédito y otros registros de transacciones financieras relacionadas con el Trump International Hotel en Washington, el Trump National Doral en el sur de Florida y el Trump International Hotel and Tower en Chicago, informó The New York Times.

Se le pidió a Investors Bank, con sede en Nueva Jersey, registros relacionados con Trump Park Avenue.

James también ha solicitado registros vinculados por los intentos de Trump de comprar los “Buffalo Bills” en 2014. El acuerdo se vino abajo después de que Terry Pegula, propietario del equipo de hockey Buffalo Sabres, compró el equipo de la NFL por $1,400 millones de dólares.

James, quien prometió en su campaña investigar al presidente, inició el proceso civil luego de que Michael Cohen, antiguo abogado de Trump, testificara ante un panel del Congreso el 27 de febrero.

En el Congreso se están realizando varias investigaciones sobre Trump, sus negocios y su campaña, y por el asesor especial Robert Mueller.

Deutsche Bank confirmó a The New York Times que había recibido la citación, pero Investors Bank se negó a comentar. La Organización Trump no respondió a las solicitudes de comentarios del periódico.

En febrero, una coalición de 16 fiscales generales, incluyendo a James por NY, presentó una demanda contra Trump, en un intento por frenar la “emergencia nacional” con la que el mandatario busca recaudar fondos para construir el muro en la frontera con México.