A John Legend lo conquista el sonido mexicano y baila al ritmo de Natalia Lafourcade con “Recuérdame”

La magia de la película Coco sigue dando mucho de qué hablar

El cantante y músico John Legend compartió hoy un tierno vídeo en donde aparece junto a su esposa y sus hijos bailando y disfrutando con la canción “Recuérdame”, tema que formó parte de la cinta “Coco”, que muestra la famosa celebración del Día de los Muertos, una famosa tradición mexicana que Disney con dicha cinta compartió con el mundo. La canción es un tema interpretado por Natalia Lafourcade, a quien el ganador del Óscar da crédito en su publicación.

Por otra parte, hace unas horas se reveló que el músico parece haber vencido uno de sus más grandes temores. Y es que han pasado ya dos meses desde que el cantante John Legend anunciara a sus seguidores de Twitter que se disponía a embarcarse en uno de los retos más ilusionantes y exigentes de su vida con su primera clase de natación, una disciplina de la que se había mantenido completamente alejado tras un primera e infructuosa toma de contacto cuando solo tenía cinco años de edad.

Y ahora que ha logrado hacerse con las nociones y habilidades más básicas para sobrevivir en el agua, el artista de 40 años, padre de Luna (2) y Miles (10 meses) junto a su esposa Chrissy Teigen, no ha dudado en compartir públicamente su satisfacción ante los progresos realizados y, especialmente, el alivio que siente ahora que puede “vivir con menos miedo” y disfrutar junto a sus retoños de divertidas sesiones en la piscina.

“Todavía no he llegado al nivel que me gustaría, pero sí que me encuentro en una posición significativamente mejor de la que me encontraba tras las primeras lecciones. Solo han pasado dos meses, pero he aprendido mucho y me siento mucho más cómodo y seguro en el agua. Estoy feliz de poder vivir con menos miedo y ser capaz de nadar junto a mis hijos, todo esto ha abierto un gran abanico de oportunidades”, ha explicado en conversación con la revista People.

Además de brindarle nuevas herramientas para que pueda sacarle el máximo partido al mundo que le rodea, las lecciones de natación que recibe el oscarizado intérprete también le han permitido cultivar aún más el estrecho vínculo que le une a sus retoños, ya que los tres cuentan con el mismo instructor y, por tanto, desarrollan casi al mismo ritmo sus respectivas capacidades acuáticas.

“La verdad es que me animé a probar suerte gracias a Luna, porque ella empezó sus clases hace poco también. Bueno, la verdad es que Miles se inició antes que yo incluso, y ahora los tres compartimos el mismo profesor”, ha contado a la misma publicación.

