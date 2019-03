Dra. Ana María Polo de “Caso cerrado” estaba “muertecita de miedo” por masa sospechosa en el seno

Los médicos identificaron un bulto en su seno izquierdo

La Dra. Ana María Polo del programa “Caso cerrado” que transmite Telemundo pasó tremendo susto, luego de que le detectaran una masa sospechosa en su seno izquierdo.

En una publicación en su canal de YouTube, la presentadora reveló que sintió angustia y miedo, luego de que, como parte de la mamografía anual a la que se somete, los médicos identificaran un bulto.

“Estaba en un estado que no les puedo ni explicar, muertecita de miedo… Me hago mi mamografía rutinaria el primero de marzo y me sale que tengo una masa en el seno izquierdo. Los médicos me dijeron que era sospechosa y que me tenía que hacer una biopsia”, relata en el clip la conductora, quien es sobreviviente de cáncer de mama.

“Como ustedes saben yo padecí de cáncer de mama en el año 2003, y, desde entonces, nunca he tenido ninguna situación. Yo me hice una mastectomía radical del seno derecho, me quité los ovarios a los cuarenta y pico de años… Hice un sinnúmero de cosas para mantener el estado más positivo de salud sin tener foco de donde se pudiera presentar el cáncer en otras partes del cuerpo. Habiendo pasado por esta trayectoria no les digo lo que sentí, realmente sentí un miedo inmenso”.

Afortunadamente, después de varias evaluaciones determinaron que el tumor era benigno.

La cubana exhortó a las mujeres a no olvidarse de someterse al examen para detectar esta enfermedad.

“Les cuento esto por una razón, es importante que nos chequeemos. Yo me toco todas las semanas, y nunca me hubiera encontrado esa pequeña masa porque estaba en un lugar que era imposible que por tacto se hubiera encontrado. Hay que hacerse los exámenes”, sostuvo.