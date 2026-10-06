Salario mínimo en Nueva York: ¿de cuánto será en 2027?

El salario mínimo de Nueva York enfrentará un escenario distinto al de otros estados de Estados Unidos en 2027. Mientras varias entidades ya confirmaron nuevos aumentos para el próximo año, los trabajadores neoyorquinos podrían comenzar enero con los mismos montos vigentes actualmente.

De acuerdo con el Times Union, la razón está en una excepción contemplada por la legislación estatal. Aunque el salario mínimo debe ajustarse con base en la inflación para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, ese incremento puede suspenderse cuando determinados indicadores laborales alcanzan el umbral establecido por la ley.

Por ahora, esa excepción significa que el salario mínimo permanecerá congelado durante los primeros meses de 2027. Sin embargo, la gobernadora Kathy Hochul quiere modificar las condiciones que determinan cuándo debe aplicarse esa pausa y propone que los trabajadores reciban un aumento a partir de marzo.

¿Cuánto será el salario mínimo en Nueva York en 2027?

Si no se aprueba ningún cambio legislativo, el salario mínimo en Nueva York se mantendrá en los niveles actuales durante 2027.

En la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, el piso salarial continuará en $17 dólares por hora. Para los trabajadores del resto del estado, el monto será de $16 por hora.

La diferencia territorial responde al esquema de salario mínimo que Nueva York aplica desde hace varios años, con tarifas distintas, dependiendo de la región.

Para quienes trabajan como auxiliares de cuidado domiciliario, los montos serán superiores. En la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, el salario mínimo llegará a $20 por hora, mientras que en el resto del estado será de $19 por hora.

Estos trabajadores constituyen uno de los grupos que tendrán un incremento, incluso si el salario mínimo general permanece congelado.

¿Por qué no subiría el salario mínimo en enero?

La legislación estatal establece un mecanismo para ajustar el salario mínimo de acuerdo con la inflación. La intención es evitar que el aumento de los precios reduzca progresivamente el valor real de los ingresos de los trabajadores.

Pero el sistema contempla una salvaguarda vinculada al mercado laboral. Si la tasa de desempleo alcanza determinado nivel, el aumento previsto puede quedar suspendido.

Ese mecanismo es el que, bajo las condiciones actuales, impediría que el salario mínimo general aumente automáticamente al comenzar 2027.

La decisión tiene especial importancia para los trabajadores con empleos de bajos ingresos, porque incluso una diferencia de algunos centavos por hora, puede representar varios cientos de dólares adicionales al año cuando se trabaja a tiempo completo.

Hochul quiere un aumento desde marzo

La gobernadora Kathy Hochul considera que las condiciones actuales no justifican mantener congelado el salario mínimo durante todo 2027.

Su propuesta plantea una fórmula diferente para que el Departamento de Trabajo determine si debe activarse la suspensión. El nuevo mecanismo establecería un umbral que exigiría una disminución de 0.25% en la tasa mensual de empleo hasta julio para justificar la congelación del salario mínimo del año siguiente.

El argumento de la gobernadora es que los problemas del mercado laboral se concentran actualmente en determinados sectores y no necesariamente reflejan una recesión generalizada en Nueva York o en EE.UU.

No obstante, la propuesta no puede aplicarse de inmediato. Para que avance, tendrá que ser considerada por la Legislatura Estatal durante el período de sesiones que comenzará en enero.

Estos serían los nuevos salarios

Si los legisladores aprueban la iniciativa de Hochul, el cambio entraría en vigor el 1 de marzo de 2027 y modificaría los montos para millones de trabajadores.

En la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, el salario mínimo general pasaría de $17 a $17.60 por hora. En el resto del estado subiría de $16 a $16.55.

Para los auxiliares de cuidado domiciliario, el salario mínimo alcanzaría $20.30 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, mientras que en el resto del estado llegaría a $19.30.

Por ahora, estos montos todavía no son definitivos. La clave estará en lo que ocurra cuando la Legislatura de Nueva York retome sus actividades en enero de 2027. Hasta entonces, los trabajadores deberán considerar los $17 y $16 por hora como las tarifas previstas para el inicio del próximo año.

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