Nueva York busca trabajadores por hasta $45 la hora: dónde inscribirse el 10 de octubre

Quienes estén buscando un ingreso extra durante el invierno en Nueva York tendrán una nueva oportunidad para anotarse en uno de los trabajos temporales mejor pagados que ofrece la ciudad durante las tormentas de nieve.

El Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) realizará el sábado 10 de octubre una jornada presencial de inscripción en Queens para incorporar trabajadores temporales que ayuden a retirar nieve y hielo cuando las condiciones meteorológicas lo requieran.

La paga comienza en $30 por hora y sube a $45 por hora después de las primeras 40 horas trabajadas en una misma semana, según la información oficial de la ciudad.

No se trata de un empleo permanente ni de un puesto con horas garantizadas. Los llamados Emergency Snow Shovelers son convocados cuando una nevada importante obliga a reforzar las cuadrillas habituales del Departamento de Saneamiento.

Para una persona que efectivamente llegara a trabajar 40 horas durante una semana, la remuneración sería de $1,200 antes de impuestos. Las horas posteriores se pagarían a la tarifa superior de $45.

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Cuándo y dónde será la inscripción en Queens

La próxima gran jornada anunciada para Queens se realizará el sábado 10 de octubre de 2026

Horario: de 9 a.m. a 5 p.m.

de 9 a.m. a 5 p.m. Lugar: PS 040 Samuel Huntington

PS 040 Samuel Huntington Dirección: 109-20 Union Hall Street, Queens, NY 11433.

La ciudad recomienda inscribirse previamente para asegurar una cita. El DSNY advierte que quienes se presenten sin haberse registrado con anticipación no tienen garantizada la atención.

Antes de esa fecha habrá además otra oportunidad para anotarse: el jueves 8 de octubre, de 12 p.m. a 4 p.m., en la sede del Departamento de Saneamiento, ubicada en 125 Worth Street, Manhattan.

Otra jornada está prevista para el 17 de octubre en Staten Island, y la ciudad anticipó que pueden agregarse nuevas fechas.

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Quiénes pueden solicitar el trabajo de $30 por hora

Los requisitos son relativamente sencillos, aunque el trabajo puede resultar físicamente exigente.

Los aspirantes deben tener al menos 18 años, estar legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos y encontrarse en condiciones de realizar tareas físicas pesadas al aire libre durante condiciones invernales adversas.

El trabajo consiste en retirar nieve y hielo de lugares públicos que necesitan mantenerse transitables después de una tormenta. Entre ellos se encuentran paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes y las llamadas step streets, calles con escaleras características de algunas zonas de Nueva York.

Una vez registrados, los trabajadores no comienzan inmediatamente. El DSNY los contactará cuando las condiciones meteorológicas hagan necesaria su participación y les indicará cuándo y dónde deben presentarse.

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Qué documentos hay que llevar para registrarse

Aquí conviene llegar preparado. La ciudad indica que los interesados deben llevar un número de teléfono y correo electrónico válidos, además de su tarjeta del Seguro Social.

También deben presentar completos los formularios fiscales W-4, correspondientes a la retención federal, e IT-2014, para las retenciones del estado de Nueva York.

A eso se suma el formulario I-9, utilizado para verificar la identidad y la autorización de empleo, junto con los documentos originales y vigentes requeridos para completar esa verificación.

Hay una facilidad respecto de temporadas anteriores: ya no es necesario llevar fotografías impresas. Las imágenes se tomarán durante la propia jornada de inscripción.

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Un beneficio adicional para quienes se anoten antes del 30 de noviembre

La ciudad está intentando formar las cuadrillas antes de que lleguen las grandes nevadas, en lugar de comenzar a buscar trabajadores cuando una tormenta ya está en camino. Por eso existe un incentivo para registrarse con anticipación.

Quienes completen el proceso en uno de estos eventos antes del 30 de noviembre de 2026 podrán acceder a una orientación remunerada de cuatro horas durante diciembre. También entrarán en un sistema acelerado de procesamiento de pagos con el objetivo de que reciban su cheque dentro de las dos semanas posteriores a haber trabajado.

El cambio responde, entre otras cosas, a la experiencia del invierno pasado. Más de 7,800 neoyorquinos participaron entonces como trabajadores de emergencia para retirar nieve, según la Alcaldía.

Junto con los empleados del DSNY, ayudaron a despejar unos 135,000 cruces peatonales, 34,000 paradas de autobús y 29,000 hidrantes.

Cuánto paga Nueva York por quitar nieve

La remuneración también aumentó considerablemente para esta temporada. El pago base pasó de $19.14 a $30 por hora, mientras que la tarifa correspondiente a las horas trabajadas después de las primeras 40 de una semana aumentó de $28.71 a $45 por hora.

La diferencia es importante, pero hay que tener en cuenta una condición fundamental: registrarse no garantiza una cantidad determinada de horas ni que la persona vaya a ser convocada.

Son trabajadores temporales contratados por día y el DSNY los llama según las necesidades que generen las tormentas.

Para quienes quieran aprovechar la oportunidad, la ciudad mantiene abiertas las inscripciones para las próximas jornadas y actualizará las nuevas fechas a medida que sean confirmadas.

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