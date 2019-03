ACS y CUNY se unen para educar a padres de menores de cinco años en NYC

Al menos 50 padres de bajos ingresos han obtenido sus diplomas que les permiten trabajar en los programas "Head Start" de ACS

Cuando Yinett Sánchez jugaba con sus amigos en La Romana, una ciudad en la costa caribeña de la República Dominicana donde nació y vivió hasta los 12 años, no pretendía ser maestra, ni bailarina. Sus metas estaban trazadas en el mundo de la medicina y la biología, sin embargo, más de 20 años después la hispana divide su tiempo entre su hijo mayor de siete años, su bebé recién nacida y la pasión de su trabajo como asistente de maestros en un centro de enseñanza temprana para niños menores de cinco años en El Bronx.

Ahí, en medio de dibujos, canciones de cuna y lectura de cuentos, Sánchez ha encontrado un amor por la enseñanza y una misión profesional que no tenía clara hasta hace muy poco. Fueron las constantes decepciones y problemas que veía en las guarderías cuando su hijo estaba más pequeño, lo que la impulsó a decidir ser parte del mundo educativo de su hijo, camino que al final la llevaría a obtener su Certificado Asociado en Desarrollo Infantil (CDA).

“No me imaginaba nada de esto porque yo quería ser médico y no tenía la paciencia para lidiar con los niños”, recordó Sánchez. “La oportunidad de estudiar se me presentó un tiempo después de que inscribí a mi hijo en el centro de enseñanza Mid-Bronx CCRP Headstart de la Administración de Servicios Infantiles de la Ciudad de Nueva York (ACS)“.

Y es que Sánchez asegura que, además de brindarle educación a su hijo, ACS la impulsó a ser parte activa del proceso en su barrio, primero como presidenta del Comité de Política de la Agencia Delegada (Delegate Agency Policy Committee), una especie de junta de padres de menores inscritos en programas de ‘Head Start’ y luego ayudándole a obtener su título de CDA.

“Mi sueño es ser directora de uno de estos centros de Head Start y este primer paso de obtener mi CDA es muy importante para lograrlo”, apuntó la educadora. “Esto no solo me ha ayudado en mi vida profesional, sino también con mi propio hijo y ahora con mi bebé”.

A la universidad

Pero Sánchez no es la única que ostenta con orgullo su certificado. Ella hace parte de un grupo de unos 50 padres de niños que están inscritos en programas de educación temprana de ACS que obtuvieron su titulo a través de una iniciativa lanzada por la Ciudad en 2016 que les permite trabajar con niños en los programas ‘Early Head Start’ y ‘Early Start’ de ‘Early Learn’.

El programa, financiado por ACS, CUNY y otros socios, se puede utilizar para obtener un empleo en el campo de la primera infancia y un título universitario de pregrado, que algunos padres ya han logrado, según explicó David A. Hansell, comisionado de ACS.

“¿Quién conoce a nuestros hijos en Head Start mejor que los padres de los niños en Head Start?”, dijo Hansel, quien recalcó que parte de la misión de ACS está en el compromiso de capacitar a las familias al proporcionarles los recursos y el apoyo que necesitan para prosperar.

Es por eso que, de acuerdo con el funcionario, ACS y CUNY, en asociación con el Instituto de Desarrollo Profesional para la Primera Infancia de CUNY, lanzaron esta iniciativa con el fin de abrir las puertas a las familias de bajos ingresos, al tiempo que proveen maestros adicionales altamente calificados para trabajar con los menores.

“ACS vio las posibilidades en sus padres de Head Start y juntos brindamos la oportunidad y el apoyo para que estas maravillosas personas busquen un CDA con crédito que se articule con otras universidades en CUNY”, dijo Sherry Cleary, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Infantil Temprano de Nueva York de CUNY. “La finalización de este primer peldaño de la escala de la carrera en la primera infancia hace posible que estos candidatos exitosos enseñen a niños pequeños en programas de alta calidad para la primera infancia mientras obtienen títulos universitarios”.

Conexión cultural

Según expertos en educación preescolar, la conexión cultural es uno de los factores que más influye en la decisión de padres cuando escogen un ‘Day Care’ para sus hijos. Algunos hispanos prefieren dejarlos con familiares o en centros de guardería que compartan su misma cultura. Sin embargo, no todos estos lugares están registrados y aprobados por el Departamento de Educación (DOE).

Con el fin de, no solo ofrecer educación a padres, sino impulsar la creación de guarderías de alta calidad en los barrios, el programa se presenta como una alternativa gratuita para maestros de preescolar, trabajadores de cuidado infantil y otras personas que buscan trabajar en la educación infantil temprana.

Para lograr obtener el Certificado, CUNY exige que los candidatos deben poseer un diploma de escuela secundaria o un diploma de equivalencia de escuela secundaria del estado de Nueva York (también conocido como TASC o GED). Al estar matriculados, los estudiantes no solo cursan las asignaturas requeridas, sino que también reciben asesoramiento, apoyo de redacción, creación de portafolios, servicios de carrera y observación en el aula.

De acuerdo con ACS, debido a que la iniciativa está dirigida a padres de bajos ingresos con menores inscritos en programas de educación temprana, la obtención del Certificado es completamente gratuita. Elllos se encargan de pagar la matrícula completa, las tarifas de solicitud y las huellas digitales.

Hasta el momento, ACS reportó que 43 padres han obtenido exitosamente su Certificado CDA y 21 otros están en camino de graduarse este verano, llegando a casi 65 personas beneficiadas por el programa

¿Cómo aplicar?

Aunque cualquier persona puede aplicar para el programa ofrecido por CUNY, la única forma de obtener la beca de ACS, es calificando como padre de un menor que hace parte de los programas EarlyLearn NYC, que ofrecen cuidado y educación temprana, incluidos Head Start y Early Head Start.

Para hacerlo, ingrese a la página de internet de la Escuela de estudios profesionales de CUNY, donde encontrará la información necesaria para comenzar su aplicación. Puede también acercarse a un representante de ACS en el centro de estudios al que su hijo asiste o enviar un correo electónico a Claudine Campanelli, coordinadora de Educación Superior, a Claudine.Campanelli@cuny.edu.