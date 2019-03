Maradona destruye a la selección argentina: “No veo películas de terror”

El 'Pelusa' también opinó sobre el papel de su paisano el 'Tata' Martino al frente del representativo azteca

Cada conferencia de prensa de Diego Armando Maradona después de un partido de sus Dorados de Sinaloa es un show. Después del triunfo por 1-0 frente a Juárez que le permitió escalar hasta la octava posición y meterse de lleno en la zona de la Liguilla del Ascenso MX, el entrenador argentino volvió a disparar contra la selección de Lionel Scaloni después de la categórica derrota frente Venezuela por 3-1.

Todo empezó cuando un periodista le consultó si había observado el duelo frente a la Vinotinto. La respuesta fue el prólogo del monólogo: “¿Argentina? No, yo no veo películas de terror”, arrancó por la derecha el genio del fútbol mundial y continúo castigando al cuerpo técnico de Scaloni, a los jugadores y principalmente a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Los ineptos que siguen gobernando la selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que creía que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo que está formado y acá en Argentina entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta, porque traicionaron y mienten permanentemente a la gente. Así, Argentina no va a ganar un partido, lo lamento”, profundizó.

Maradona fue lapidario con Claudio Tapia, presidente de AFA: “Yo me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. No quiero que crean diferente pero sé lo que estarán pensando Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia… Que este equipo no merece la camiseta. Los que yo nombré la llevan tatuada, la tenemos tatuada. Dimos la vida para que venga uno… No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemáticas o qué, pero no tiene ni puta idea“.

“Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos“, prosiguió. “Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la deberían poner. La tendrían que poner los dirigentes, que son los que tienen que armar un semillero y empezar a hacer las cosas bien“.

La contundente caída frente a Venezuela fue el enésimo capítulo de una selección que se acostumbró a regalar prestigio hasta en los amistosos. “No hay que regalar el prestigio que alguna vez le dimos. Al único que rescato es a Menotti. No me hablen de los dirigentes porque me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de selección. Regalar el prestigio así la verdad no me gusta, me pone triste”, evaluó el campeón del mundo en México 1986 y finalista en Italia 1990.

No es la primera vez que Maradona critica a Scaloni y a la dirigencia del fútbol argentino. Desde México, mientras sus Dorados sueñan con el ascenso, el astro sigue bien de cerca las acciones de su amada albiceleste. También las de México, que en el debut de Gerardo Martino derrotó a Chile por 3-1: “Estoy seguro que si lo dejan trabajar, le dará grandes satisfacciones a México. Vi un equipo compacto, un equipo a lo Tata. Todavía falta que conozca más el fútbol de aquí, que conviva con los jugadores, pero hizo un gran partido de inicio. Le salió bien. Hacerle tres goles a Chile no es fácil, tiene buena defensa, buen mediocampo. Lo felicito, es un párrafo aparte”.