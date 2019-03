Niña de 3 años se niega a celebrar su cumpleaños y el motivo te hará reír

Los deseos e imaginación de los niños no deja de sorprendernos

Durante meses, Rebecca, una mamá de St. Louis, le preguntó a su hija Audrey cómo le gustaría celebrar su próximo tercer cumpleaños y, durante meses, Audrey se negó a considerar otra idea que no fuera una fiesta temática. El problema era precisamente ese, el tema

Finalmente, Rebecca y su esposo decidieron aceptar el extraño deseo de su hija. Audrey está “obsesionada” con la caca y ese era el tema para su fiesta, contó la pareja al Huffington Post.

Los invitados a la fiesta de la niña tuvieron la oportunidad de celebrar lo que es, con seguridad, uno de los cumpleaños más especiales y singulares de los últimos años. En la celebración, jugaron a “poner la caca” en el inodoro, pudieron escuchar sonidos de los cojines con forma de caca y romper la piñata (sí, adivinaron bien) con forma de caca de la que salieron caramelos Tootsie Roll y Hershey. Rebecca incluso usó un disfraz de emoticono de caca de tamaño humano.

No está claro cómo se sintieron otros niños de 3 años que asistieron a la fiesta, pero Audrey (y los asistentes mayores de la fiesta) estaban encantados. “Me siento como en este momento de Facebook y Pinterest, a veces nos vemos atrapados tratando de impresionar a otros adultos”, explicó Rebecca. “Esta fiesta no fue para mí, fue para Audrey. Me encanta que volvamos a mirar las fotos dentro de unos años y sentir que estas imágenes representan a la niña que fue a los 3 años, una niña graciosa y extravagante”.