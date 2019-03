Participante de “Exponiendo Infieles” de Badabun revela si hay montaje o no en el programa

Alex Gómez detalla lo que pasa detrás de cámaras

Un exparticipante del programa de YouTube “Exponiendo Infieles” sostuvo en una entrevista con Vaya Vaya Tv que los casos que presenta la “Chica Badabun” Lizbeth Rodríguez son reales.

Desde hace meses, está en debate esta versión, luego de que una seguidora del canal Badabun denunciara por Facebook que una pareja que salió en un episodio con motivo de San Valentín eran actores.

Sin embargo, Alex Gómez dijo que Rodríguez y sus ayudantes llegan de sorpresa a abordar a potenciales parejas.

Gómez añadió que los productores proceden a hacerte “firmar una hoja para salir en el video”.

“Firmas la hoja antes en donde autorizas que hagan uso de tu imagen”, explicó.

Aseguró que los creadores del programa, supuestamente, solo editan la parte en la que los participantes consienten en el uso de su imagen para propósitos del video.

“Yo salí con mi novia en ese entonces a una plaza y sí los vimos de lejos, ni por la mente me pasó que se fueran a acercar a nosotros. Nos cayeron de sorpresa y nos preguntaron si queríamos jugar”, relató el joven.

De acuerdo con sus declaraciones, el reto, en su caso, no salió nada bien, porque la “Chica Bdabun” descubrió conversaciones impropias con otras muchachas.

Su novia, con la que llevaba un año y medio de relación, movida por la rabia lo golpeó hasta en sus partes íntimas. Pero, eso no fue lo peor: la relación acabó a pesar de los intentos de Gómez por volver con ella.

“La traté de seguir, pero mucha gente te sigue, preferí irme a casa y después traté de hablar con ella. Le mandé mensajes, le marqué y no me quiso responder, como una semana después dijo que no la molestara, que no quería saber nada de mí. Decidí respetar su decisión”, confesó.