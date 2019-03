Continúan los ataques a Paty Navidad: Usuarios de Twitter siguen acusándola de prostitución

Ante el acoso y la burla la actriz no se queda callada, responde y se mantiene fiel a sí misma

Paty Navidad está viviendo una situación complicada en las redes sociales. Esta semana un usuario de la red, Luis Cabeza, que se identifica en su página como Director de Recursos Humanos en Televisa, escribió: “A falta de exclusividad en Televisa, ya le entras mejor al Chayote? Un palito con Benítez, valía la pena, pero con el zoquete de @lopezobrador_ ¿cómo pos’ a cambio de qué?”.

La actriz contestó ante el ataque de manera contundente en sus redes sociales, sin insultos ni ofensas hacía su agresor: “Nunca me he prostituido,mi dignidad jamás ha estado en venta,tengo valores e integridad y mi honestidad habla por mi, por eso apoyo abiertamente la que considero justo,no cabe duda que cada quien habla por lo que es,si usted se vende no quiera bajar a su nivel a los demás.😉✌🏻”, escribió la actriz que ha participado en importantes proyectos de televisión como “María Mercedes” junto a Thalía, y también junto a Lucero en “Los Parientes Pobres”.

Pero hoy la historia continúan y ante el acoso y los ataques la también cantante se mantiene firme y fiel a sí misma. A través de Twitter volvió el ataque cuando el usario @EGleasonMtz escribió: “Pero si te prostituias? Es pregunta para una tarea de historia”. Ante la burla Navidad respondió “Holaaaa 😁 Si claro, acuérdate que trabajábamos juntas, pero disfrazado de “hombre” no te reconocía!!!! 🤗🌹”.

El acoso que ahora vive la actriz de telenovelas va en referencia a su apoyo al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y para los que ahora la atacan Paty Navidad ha dejado algo muy claro a través de un tuit fijado como principal en su plataforma desde hace al menos 21 horas para el cierre de esta nota: “Si les molesta o duele que exprese mi apoyo por convicción a nuestro presidente @lopezobrador_ vayan buscando una terapia psicológica o meditación que les regrese la paz y armonía a sus corazones, NO callaré mi voz, mi solidaridad seguirá, soy una ciudadana libre y con derechos“.

