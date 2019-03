“Instagramer” venezolana Michi Marín abandona programa de radio en Dominicana al ser confrontada por video sexual

Se pone "pico a pico" con la presentadora Jessica Pereira en el programa Alofoke Radio Show, de la emisora radial dominicana KQ 94.5

La “instagramer” venezolana Michi Marín abandonó la cabina desde la que se transmitía el programa Alofoke Radio Show, de la emisora radial dominicana KQ 94.5, luego de que los animadores la confrontaran con un video sexual en la que se aparece con su expareja que se filtró en los pasados días en redes.

Marín, quien se define en su cuenta en la citada red como “domizolana” ya que reside en la isla caribeña desde hace un tiempo, fue a promover su recién lanzado poemario “Olor a Sal”.

La conversación con la “influencer”, que en un video introductorio a su perfil indica que apuesta “por la mujer integral” más allá de la belleza física, parecía transcurrir con normalidad.

Pero el tono del intercambio de la modelo, que también gusta de mostrarse con poca ropa, se intensificó cuando su compatriota Jessica Pereira – que recientemente salió de la emisora La Mega 97.9 en Nueva York – se integró a la discusión y la cuestionó directamente sobre la grabación “porno” – como la han descrito algunos– que circula en el ciberespacio.

Para Pereira, las imágenes no van en sintonía con el mensaje que quiere llevar Marín mediante la promoción de su poemario.

“A mí como mujer y venezolana me afecta tu comportamiento”, indicó Pereira, a lo que la invitada replicó: “¿Las mujeres que escriben no pueden tener sexo o las mujeres que tienen sexo no escriben?”.

Previamente, otro de los conductores le había cuestionado a la venezolana, pero de manera general, que el contenido de sus cuentas en redes sociales no iba acorde con la imagen que quería presentar mediante su libro.

Poco después de la interpelación de Pereira, la escritora del libro se levantó y abandonó el espacio.

Cabe señalar, que Pereira reaccionó a la controversia, posteriormente, mediante un mensaje en redes sociales, defendió la manera en que abordó a la entrevistada.

“En mis mas de 16 años de carrera profesional , nunca he visto que haya un escándalo de un video sexual que penosamente está circulando , nunca he visto que vayan al día siguiente a promocionar un libro de poemas …. como periodista, locutora , mujer y venezolana que somos la pregunta que se le formuló era algo que es básico para cualquier comunicador . Hecha y formulada con respeto . Espero que pasen unas buenas noches”, sostuvo Pereira.