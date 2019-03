Modelo española acusa a Thibaut Courtois de tener la “bragueta muy suelta”

El portero del Real Madrid se mete en graves líos de faldas

Thibaut Courtois, el portero belga del Real Madrid, está en serios líos de faldas y todo por “ojo alegre” con la modelo española Alba Carrillo.

Resulta que Carrillo confesó que mantenía una relación con el guardamenta merengue, pero Courtois desmintió esta versión a través de un programa de televisión conocido como “Sálvame”, pero sus declaraciones no hicieron más que enfurecer a la modelo, que se le fue con todo la yugular del futbolista, incluso al grado de acusarlo de “andar con la bragueta bien suelta”.

“Lo que has hecho está muy feo, señor Courtois. Yo siempre te he defendido y, se supone que, en cuanto tuvieras la oportunidad, lo ibas a hacer también y no lo has hecho. Lo que te pasa es que tienes la bragueta muy suelta. Y a mí, De la Morena, ningún futbolista me paga una casa con servicio y bolsos, que se dé por aludido quien quiera. Yo soy una mujer hecha y derecha”, declaró Alba Carrillo en una entrevista televisiva.

Courtois, por su parte, decidió no involucrarse más en los dimes y diretes con Alba Carrillo, por lo que sólo se dedicó a hablar del papel que desempeña en el terreno de juego, pero la modelo no se quedó callada, enfureció aún más y siguió con las acusaciones.

“No estás tan concentrado como dices porque menuda paliza te dieron en Bélgica. La de Dios es Cristo”, le dijo carrillo al guardameta.