El Papa Francisco arremete contra el muro de Trump y hace oscuro pronóstico

No paran las críticas para el presidente Donald Trump y su recia política migratoria. Desde la construcción del muro fronterizo hasta el posible cierre de la frontera sur hacen que le lleguen ataques desde diversos sectores políticos.

El último en pronunciarse en contra de los planes fronterizos de Trump es el propio Sumo Pontífice, quien dejó claro este domingo su sentir sobre el magnate.

En una entrevista con la agencia de televisión española La Sexta , el Papa Francisco hizo un llamamiento a los planes del presidente Trump y dijo que Estados Unidos terminará como un “prisionero”.

“El que levanta una pared termina siendo un prisionero de la pared que él erigió … Si levantas una pared entre la gente, terminas siendo un prisionero de esa pared que levantaste”, dijo el Papa en referencia al ansiado muro fronterizo de Trump.

Los comentarios hacen eco de las declaraciones anteriores del Papa Francisco sobre los planes de Trump para la construcción de su muro fronterizo.

Ya en en enero de este año, el Papa Francisco criticó el miedo a los migrantes y dijo: “Es el miedo lo que nos vuelve locos”, haciendo referencia a la retórica antiinmigrante de Trump y su gobierno.

Los nuevos comentarios del Papa Francisco sobre el muro propuesto por Trump son los últimos en una oleada de críticas dirigidas a las políticas de la Casa Blanca.

Este domingo el gobierno reiteró la amenaza de cerrar la frontera sur por completo en el transcurso de esta semana. El jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que solo “algo dramático” podría impedir que Trump cierre la frontera.

El anuncio coincidió con el pronunciamiento del Departamento de Estado de que estaba terminando los programas de asistencia a países centroamericanos, a pesar del aumento en el número de migrantes de la región.

Mexico must use its very strong immigration laws to stop the many thousands of people trying to get into the USA. Our detention areas are maxed out & we will take no more illegals. Next step is to close the Border! This will also help us with stopping the Drug flow from Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 30, 2019