Cómo evitar pagar impuestos sobre el Seguro Social: estos son los requisitos

No todos los jubilados deben pagar impuestos federales sobre sus beneficios del Seguro Social. Una persona soltera con un ingreso combinado inferior a $25,000 o una pareja con menos de $32,000, quedan exentos de pagar impuestos federales sobre esos beneficios, de acuerdo con las reglas vigentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El cálculo, sin embargo, requiere otros requisitos además del salario o la pensión: retiros de una IRA tradicional, intereses bancarios, dividendos o ganancias de inversión pueden elevar el ingreso combinado y hacer que hasta el 85% de los beneficios del Seguro Social quede sujeto a impuestos.

Por ello, la planificación fiscal debe comenzar antes de retirar dinero de las cuentas para el retiro y maximizar los ingresos, reduciendo la cantidad de impuestos por pagar.

El cálculo que determina si los ingresos de Seguro Social pagan impuestos

El ingreso combinado consta de tres elementos: el ingreso bruto ajustado, los intereses exentos de impuestos y la mitad de los beneficios anuales del Seguro Social. La Administración del Seguro Social (SSA) explica que esa fórmula define si una parte del beneficio será gravable.

La Publicación 915 del IRS establece que el contribuyente debe comparar el monto base con el total de la mitad de sus beneficios y todos sus otros ingresos, incluidos los intereses exentos de impuestos.

Esto significa que un jubilado con un cheque modesto puede superar el límite si recibe ingresos de otras fuentes. Asimismo, los intereses de bonos municipales, aunque estén exentos de impuestos federales, también entran en este cálculo.

Los límites que protegen el Seguro Social

El IRS establece umbrales distintos según la forma en que la persona presenta su declaración de impuestos. Rebasarlos no implica que se cobre impuesto sobre todo el beneficio, sino un rango que va del 50% al 85% del cheque para considerarlo ingreso gravable.

Solteros, jefes de familia o viudos calificados: hasta $25,000 de ingreso combinado, el Seguro Social generalmente no es gravable; entre $25,000 y $34,000, hasta 50% puede serlo; por encima de $34,000, hasta 85%

hasta $25,000 de ingreso combinado, el Seguro Social generalmente no es gravable; entre $25,000 y $34,000, hasta 50% puede serlo; por encima de $34,000, hasta 85% Parejas casadas que presentan una declaración conjunta: hasta $32,000, generalmente no pagan impuesto federal sobre los beneficios; entre $32,000 y $44,000, hasta 50% puede ser gravable; sobre $44,000, hasta 85%

hasta $32,000, generalmente no pagan impuesto federal sobre los beneficios; entre $32,000 y $44,000, hasta 50% puede ser gravable; sobre $44,000, hasta 85% Casados que declaran por separado: pueden enfrentar reglas menos favorables, especialmente si vivieron con su cónyuge durante el año fiscal

Superar alguno de estos límites puede reducir el dinero disponible para renta, alimentos, medicamentos o deudas.

Cinco decisiones que reducen el riesgo de pagar impuestos por el Seguro Social

No existe una fórmula universal para pagar cero impuestos. Pero estas acciones pueden ayudarte a reducir el riesgo de que el Seguro Social sea sujeto de impuestos:

Calcular el ingreso combinado antes de retirar fondos de una IRA tradicional o un plan 401(k)

de una IRA tradicional o un plan 401(k) Evitar retiros grandes en un solo año , cuando no son indispensables, porque pueden elevar temporalmente el ingreso gravable

, cuando no son indispensables, porque pueden elevar temporalmente el ingreso gravable Considerar el efecto de pensiones, intereses y ganancias de inversiones , no solo del salario

, no solo del salario Revisar las distribuciones calificadas de una Roth IRA , que normalmente no se incluyen en el ingreso bruto, siempre que se cumplan las condiciones tributarias

, que normalmente no se incluyen en el ingreso bruto, siempre que se cumplan las condiciones tributarias Consultar a un profesional de impuestos antes de vender activos o cobrar ingresos acumulados, sobre todo si la operación provoca que el ingreso supere los límites establecidos por el IRS

La estrategia no consiste en ocultar ingresos ni en dejar de usar ahorros necesarios. Consiste en entender que el momento y la fuente de un retiro pueden alterar la factura tributaria.

La deducción de $6,000 no cambia la fórmula

Un beneficio fiscal disponible para contribuyentes de 65 años o más otorga una deducción adicional de hasta $6,000 por persona durante los años fiscales 2025 a 2028. Para una pareja que declara conjuntamente, el monto puede llegar a $12,000 si ambos cumplen los requisitos, de acuerdo con la guía 2026 del IRS.

La deducción se reduce para contribuyentes con ingresos altos: a partir de $75,000 de ingreso bruto ajustado modificado en declaraciones individuales y $150,000 en declaraciones conjuntas.

El beneficio puede disminuir el impuesto federal total adeudado, pero no modifica los límites de ingreso combinado que determinan si el Seguro Social es gravable. Esa diferencia es importante: una persona podría no deber impuestos al final por deducciones, aunque una parte de sus beneficios figure como ingreso gravable.

Factores que pueden encarecer tu declaración

Esperar hasta la temporada de impuestos para hacer el cálculo limita tu margen de opciones. Cuando un retiro ya se hizo o una inversión ya se vendió, es más complicado revertir su efecto en la declaración anual.

El IRS recomienda utilizar la hoja de trabajo incluida en la Publicación 915 para calcular la porción gravable. También es necesario revisar el formulario SSA-1099, donde la Administración del Seguro Social reporta el total anual de beneficios recibidos.

Si bien estas reglas aplican al impuesto federal, algunos estados establecen normas distintas para el Seguro Social, por lo que la obligación final puede cambiar según el estado de residencia.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los impuestos a beneficiarios del Seguro Social

¿Quién no paga impuestos federales sobre el Seguro Social?

Por regla general, una persona soltera con ingreso combinado de hasta $25,000 o una pareja casada que declara conjuntamente con hasta $32,000.

¿Qué es el ingreso combinado?

Es la suma del ingreso bruto ajustado, los intereses exentos de impuestos y la mitad de los beneficios anuales del Seguro Social.

¿Se puede gravar todo el cheque del Seguro Social?

No. La ley establece un límite máximo de 85% del beneficio para que sea considerado ingreso gravable, nunca el 100%.

¿La deducción adicional de $6,000 elimina el impuesto al Seguro Social?

No directamente. Puede reducir el impuesto federal total de personas elegibles, pero no cambia los umbrales de $25,000, $32,000, $34,000 y $44,000.

Conclusión

Evitar impuestos sobre el Seguro Social depende particularmente del total de ingresos recibidos durante el año. Revisar el ingreso combinado antes de hacer retiros, vender inversiones o aceptar ingresos adicionales puede proteger parte del presupuesto de jubilación y evitar un cobro elevado al momento de presentar la declaración.

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