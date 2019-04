Más mujeres estudian los sistemas de información computacional

El aumento de las mujeres en carreras de sistemas de información computacional (CIS) es palpable en programas como el que desarrolla en Baruch College

“Cualquier persona conectada a Internet debe saber qué medidas de ciberseguridad debe tomar”, dice tajante el profesor Trevor Moores.

La sociedad necesita personas que entiendan los negocios, las formas de protección y sus requerimientos, las regulaciones y cómo funciona la tecnología cuando ocurre un ataque de los hackers, añadió el catedrático. Ese es el enfoque tras los cursos de sistemas de información computacional (CIS) desarrollado en Baruch College.

Y, algo que es muy importante, es que cada vez más mujeres están entrando en este campo. Baruch College, de hecho, ocupa el tercer lugar con más mujeres que cursan majors en sistemas de información computacional de acuerdo con una lista publicada por The Chronicle of Higher Education.

De acuerdo con The Chronicle of Higher Education, cuyos datos son tomados del Postsecondary Education Data System del Departamento de Educación y representa solo universidades con más de 50 graduados de la licenciatura en ciencias computacionales, “la informática y la ingeniería son dos campos bien remunerados en los que las mujeres han estado poco representadas”.

A partir de 2016, Paul H. Chook Department of Information Systems and Statistics se trazó un objetivo estratégico para aumentar significativamente el número de estudiantes mujeres que se especializan en sistemas de información informática o que toman cursos relacionados con la tecnología, dijo en su oportunidad Marios Koufaris, titular de dicho departamento en la Escuela de Negocios Zicklin en Baruch College.

“Entre otras cosas, hemos apoyado la creación del club estudiantil FemCode, que se enfoca en mujeres en la tecnología; hemos hecho esfuerzos para atraer más profesoras, tanto a tiempo completo como adjuntas y trabajamos de cerca con organizaciones dentro de Baruch como Starr y GCMC, y afuera como Women in Tech NY (WiTNY) y The National Center for Women & Information Technology (NCWIT), para proveer oportunidades y apoyar a estudiantes interesadas en CIS majors o MS en Sistemas de la Información”, añadió Koufaris.

Las siguientes cifras ilustran el progreso: de 21.6% en 2015, a 24.7% en 2016, y 31.1% en 2017. A partir de entonces y según los registros de la primavera y otoño de 2018 y primavera de 2019, el 32.2% de CIS majors son mujeres.

Actualmente hay 543 estudiantes cursando CIS majors, de los cuales 168 son mujeres.

Amplia gama de temas

El programa cubre una amplia gama de áreas relacionadas con la tecnología, incluyendo análisis de datos, ciberseguridad, desarrollo de software y estrategias de tecnología de la información (IT). La combinación de los cursos técnicos, como los de programación, almacenamiento de datos y diseño de aplicaciones web, con cursos de administración, como auditoría en IT, e-business y tecnología de la información verde, preparan a los estudiantes para una gama amplia de carreras en una variedad de industrias.

Los cursos requeridos del track general para sistemas de información computacional (12 créditos) son Database Management Systems, Systems Analysis and Design, Information Technology Development and Project Management. Por su parte, los cursos requeridos en el track de análisis de datos son Programming for Analytics, Database Management Systems, Data Mining for Business Analytics y Data Warehousing for Analytics (12 créditos).

El área de ciberseguridad y aseguramiento de información, que atrae a muchos millenials y también aporta 12 créditos, incluye tópicos como Database Management Systems, Networks and Telecommunications, ciberseguridad e Information Technology Audit.

Becas para profesoras

En la ciudad de Nueva York y más allá, Women in Tech NY (WiTNY) construye una comunidad para mujeres en CUNY y Cornell Tech, ofreciendo fondos para desarrollo profesional y académico así como eventos sociales.

El año pasado entregó becas para proyectos como incrementar y retener la participación de las mujeres en programas de Sistemas de la Información en Baruch College; otro para establecer cultura de mujeres en tecnología a través de la innovación curricular en LaGuardia Community College y uno adicional para promover el interés de las mujeres en tecnología con un proyecto que incluye un “3D print makerspace” y un programa de codificación.

Más información:

Para más información sobre el BBA/CIS, contactar al prof. Yuanfeng Cai, yuanfeng.cai@baruch.cuny.edu.

https://www.baruch.cuny.edu/studentaffairs/StudentLife/cybersecurity.htm